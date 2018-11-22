«Белорусская Американка» Андрея Санникова вышла на чешском языке 5 22.11.2018, 12:48

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Книга продается в магазинах Чехии и Словакии.

В Чехии издали книгу лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидата в президенты на выборах 2010 года Андрея Санникова «Моя история. Белорусская Американка или выборы при диктатуре».

О том, как готовилось издание чешского перевода, сайту Charter97.org рассказал автор книги:

«Книга вышла буквально вчера в издательстве Vovox Globator. Это достаточно известное издательство, которое работает с 1990 года. В начале этого года издательство заинтересовалось возможностью перевода «Белорусской Американки» на чешский язык. Со мной встретился один из сотрудников издательства, Михал Хрубы (Michal Hruby).

Мы встречались в феврале – в Праге, в достаточно историческом месте, в кафе «Лувр». Это очень старое кафе, начала прошлого века, известное тем, что там прошло первое заседание чехословацкого ПЕН-клуба.

В этом издательстве уже вышли в свет книги подобной тематики – например, воспоминания Буковского. Мы договорились, что они будут работать над переводом «Белорусской Американки» на чешский язык. Я сделал небольшую редактуру специально для чешского издания книги.

Месяц назад я получил от переводчицы Магды Белковой (Magda Belkova) письмо о том, что перевод книги на чешский язык закончен и она была очень рада работать с этим текстом. А о выходе самой книги я узнал только вчера вечером. Поэтому мне пока сложно дать свою оценку чешскому переводу – надеюсь, друзья почитают книгу и выскажут свое мнение.

Книга вышла сразу в бумажном и электронном виде. Поэтому она продается в интернет-магазинах не только Чехии, но и Словакии, поскольку издательство Vovox Globator традиционно распространяет книги в двух странах».

Книга «Моя история. Белорусская американка или выборы при диктатуре» была написана Андреем Санниковым в 2014 году.

В ней откровенно и честно описана президентская кампания 2010 года, Площадь и суть режима Лукашенко.

В феврале 2016 года книга Андрея Санникова на английском языке вышла в США, в издательстве «East View Press».

В ноябре 2016 года книга «Белорусская американка или выборы при диктатуре» при участии «Новой газеты» была издана в России.

В декабре 2016 года книга Андрея Санникова была переведена на польский язык и издана под названием «Белорусская рулетка».

Таким образом, книга Андрея Санникова на сегодняшний день доступна читателям на пяти языках – белорусском, русском, польском, английском и чешском.