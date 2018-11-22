Верховная Рада приняла законопроект о закреплении в Конституции Украины курса на вступление в ЕС и НАТО 3 22.11.2018, 19:19

Украинский парламент принял законопроект в первом чтении.

Украинский парламент принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, закрепляющий стремление Украины к полноценному членству в Евросоюзе и НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Законопроект был поставлен на голосование после получения положительного заключения Конституционного суда (по данным, объявленным в ВР, его поддержали 14 из 18 судей КС). В четверг состоялись также дебаты в парламенте, во время которых представители БПП, "Народного фронта" и "Батькивщины" заявили о безоговорочной поддержке этого законопроекта. Еще несколько фракций предложили пересмотреть эти изменения, добавив к ним также прямое разрешение на размещение в Украине военного контингента государств-членов.

В итоге за изменение Конституции в редакции, предложенной Порошенко, проголосовали 311 депутатов, против - 21, другие воздержались, не голосовали или отсутствовали.

За его поддержку проголосовали 124 членов БПП (всего во фракции 135 депутатов), 73 - из "Народного фронта" (всего 81), 17 из "Самопомощи" (25), 19 - из Радикальной партии (21), 18 - из "Батькивщины" (20), 14 - из "Воли народа" (19), 13 - из "Відродження" (24) и 33 из 57 внефракционных

Для окончательного внесения изменений в Конституцию этот законопроект должен быть одобрен 300 голосами на следующей сессии парламента.