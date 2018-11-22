Виктория Кебикова стала первой в истории белорусской медалисткой женского ЧМ по боксу 1 22.11.2018, 20:29

Виктория Кебикова

Белоруска завоевала бронзу.

Белоруска Виктория Кебикова завоевала бронзу чемпионата мира по боксу в Нью-Дели в весовой категории 81 кг. В полуфинале наша соотечественница раздельным решением судей уступила кубинке Джессике Синистерре, передает pressball.by.

В четвертьфинале наша соотечественница единогласным решением рефери победила представительницу Казахстана Фаризу Шолтай.

Отметим, что Кебикова стала первой белорусской медалисткой в истории женских чемпионатов мира по боксу.