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Виктория Кебикова стала первой в истории белорусской медалисткой женского ЧМ по боксу

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  • 22.11.2018, 20:29
Виктория Кебикова

Белоруска завоевала бронзу.

Белоруска Виктория Кебикова завоевала бронзу чемпионата мира по боксу в Нью-Дели в весовой категории 81 кг. В полуфинале наша соотечественница раздельным решением судей уступила кубинке Джессике Синистерре, передает pressball.by.

В четвертьфинале наша соотечественница единогласным решением рефери победила представительницу Казахстана Фаризу Шолтай.

Отметим, что Кебикова стала первой белорусской медалисткой в истории женских чемпионатов мира по боксу.


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