Геннадий Федынич: Приговор по делу РЭП рассмотрят в ООН 22.11.2018, 20:41

Геннадий Федынич

Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

Геннадий Федынич рассказал о дальнейших шагах независимого профсоюза.

Как известно, лидеров независимого Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадия Федынича и Игоря Комлика обвинили в якобы уклонении от уплаты налогов. Cуд Советского района Минска назначил обоим фигурантам уголовного дела по 4 года «домашней химии». Минский городской суд оставил приговор без изменений.

Теперь уже экс-председатель РЭП Геннадий Федынич рассказал «Радыё Рацыя», как собирается обжаловать судебный приговор дальше:

- Есть возможность, чтобы через председателя городского суда, или в Верховный суд... Мы также готовим документы в Комитет по правам человека ООН... Я скажу, что буду живым помощником исполнять обязанности председателя профсоюза, потому что мне дали должность советник-консультант с довольно широкими полномочиями . Если власть рассчитывала таким образом «стреножить» этот профсоюз, то у меня теперь будет еще больше возможностей идти к людям.

Обязанности председателя РЭП до 2020 года будет выполнять прежняя заместитель Федынича Зинаида Михнюк.

Правозащитники и международные профсоюзные организации считают дело и приговор против лидеров независимого профсоюза политическими.