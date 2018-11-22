В Гродно под машину попал ребенок, который шел на красный за своим пьяным отцом 6 22.11.2018, 21:11

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Освидетельствование показало у отца ребенка более чем 10-кратное превышение допустимого уровня алкоголя.

Вечером 21 ноября на Индурском шоссе в Гродно 11-летний мальчик попал под машину. Оказалось, он шел на красный свет за своим пьяным отцом, сообщает областная ГАИ.

Водитель Toyota двигался по шоссе в правой полосе, перед пересечением с улицей Малаховичской он заметил человека с велосипедом — тот шел на красный сигнал светофора.

«Уже подъезжал к пешеходному переходу, когда человек пошел на разделительную полосу. Боковым зрением [водитель] увидел справа промелькнувшую тень, затормозил и почувствовал удар», — рассказали в ГАИ.

Выяснилось, в машину стукнулся мальчик, который побежал за отцом. Сам мужчина не отрицал, что пьян и шел на запрещающий сигнал.

Освидетельствование показало у него более чем 10-кратное превышение допустимого уровня алкоголя. Мальчик в помощи нуждался, но госпитализация не потребовалась.