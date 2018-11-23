Украинский политолог: Зеленский может победить любого оппонента во втором туре 7 23.11.2018, 18:25

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У актера крайне низкий антирейтинг.

Низкий антирейтинг актера Владимира Зеленского – это главное преимущество, которое может дать ему возможность победить во втором туре президентских выборов любого из кандидатов, заявил в комментарии "РБК-Украина" председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Так он прокомментировал результаты последнего всеукраинского опроса, который провел Институт социальных технологий "Социополис".

"Зеленский является конкурентоспособным. Я бы осторожно сказал, что он может победить и Юлию Тимошенко, и любого другого кандидата во втором туре потому, что у него меньше антирейтинг. Это главное преимущество Зеленского над уже привычными для нас политическими лидерами. И Юлии Владимировне, и остальным политикам следует всерьез воспринимать Владимира Зеленского – как одного из главных фаворитов", – сказал эксперт.

Политолог убежден, что команды других кандидатов в президенты пока не понимают, как выстраивать стратегию для борьбы с Зеленским.

"Это головная боль и проблема, рецепта решения которой они не нашли для себя, хотя будут искать. Действительно, как бороться с Зеленским, который не является классическим политиком, против которого нельзя применить политический компромат или политические обвинения?" – заявил Фесенко.

Согласно ноябрьскому опросу "Социополиса" в случае проведения второго тура президентских выборов актер Зеленский обошел бы всех кандидатов, в том числе и Тимошенко. Актер набрал бы на 20% больше, чем действующий президент Петр Порошенко и на 4% больше, чем Тимошенко, если бы состоялся второй тур.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года, Зеленский пока официально не заявлял о намерении в них участвовать.