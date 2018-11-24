Рогозин с Луны свалился 11 Майкл Наки, «Эхо Москвы»

24.11.2018, 19:43

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Дмитрий Рогозин

У NASA в очередной раз могут возникнуть сомнения в адекватности человека, заведующего российской космической сферой.

Высказывание конспирологических теорий относительно правдивости высадки американцев на Луну выставляет Рогозина в совершенно идиотическом свете.

Дело в том, что Рогозин — один из немногих людей в стране, которые могут за крайне короткий срок получить объективные данные о том, были американцы на Луне или нет. Как вам известно — на спутнике Земли безвоздушное пространство, поэтому там до сих пор остались артефакты пребывания астронавтов. Вплоть до следов от ботинок. И у Роскосмоса есть вся необходимая аппаратура, ЧТОБЫ ВОТ ПРЯМО СЕЙЧАС сделать необходимые снимки, если у Рогозина есть хоть малейшие сомнения. Хотя этих снимков уже выше крыши, потому что изучать Луну продолжали и после американской высадки.

Короче, мы-то с вами понимаем, что Рогозин просто опять специфически пошутил (как это принято, к сожалению, сейчас во властных кругах). Но такой юмор непонятен в том числе серьёзным организациям типа NASA, у которых в очередной раз могут возникнуть сомнения в адекватности человека, заведующего российской космической сферой.

Но вообще, на месте Рогозина я бы перестал паясничать хотя бы до того момента, пока у нас постоянно происходят аварии при запусках (напомню, за прошедший год мы близки к рекорду — уже четыре провала). Когда действительно в сфере будут улучшения и брехня про базы на Луне перестанет вызывать лишь издевательские усмешки, тогда пусть шутит хоть до посинения.

Майкл Наки, «Эхо Москвы»