«Пора уже сказать всем этим комиссиям: фиг вам, а не мои личные данные» 25.11.2018, 10:25

Крик души белорусского «тунеядца».

Телеграм-канал «Баста» опубликовал откровенный рассказ белоруса Алексея Самоткина, который попал под действие обновленного декрета о «тунеядцах»:

- Здравствуйте, меня зовут Алексей и я «тунеядец». Кстати, уже заслуженный, злостный, видимо, неподдающийся исправлению. Второй раз меня удостаивают такого почетного звания и второй раз я даже не могу открыть заветное «письмо счастья», сфотографировать его, поделиться с друзьями в Фейсбуке.

А жаль - говорят, что в этот раз специальные комиссии собрали для таких как я, разговоры говорят, беседы беседуют. Эх, посмотреть бы на эти лица, обремененные фуражками, и обделенные сами знаете чем. Да не сложилось. Пять лет назад я переехал в Варшаву, получил польское образование, устроился на работу.

Да только родной Левиафан никак не может смириться с такой потерей, все шелестит своими бумажными крылышками тунеядских писем. Вспоминаю как в детстве мы, поколение родившихся в 90-е, воспитанных на американских фильмах о красивой жизни, но видевших каждодневную убогость лукашенковских реалий, пересказывали истории о странах, где при рождении на тебя заводят счёт в банке и к совершеннолетию ты становишься финансово независимым человеком.

Мне 27, но нефтяной эмират имени Александра Лукашенко, годами покупавший дешевые углеводороды из России и втридорога продававший их на Запад, не только мне не помог, но и хочет содрать деньги за то, что я не нашёл себе работу в Беларуси. Шейха-неудачника, вдоволь кормившего нас сказками не 1001 ночь, а двадцать четыре года, сегодня покидают миллионы белорусов. Кто-то находит себя за западной границей, кто-то по-старинке ищет удачи на востоке.

Построить коммунизм у Лукашенко не получилось. Как бы он не любил СССР, диктатор решил обратиться к другой личности, которая вдохновляла его на заре политической карьеры. Тот также говорил о людях второго сорта, делил общество на различные группы. Лукашенко урок усвоил. Что ж теперь, братцы, ждать, когда нас, тунеядцев, заставят носить полосатые робы и нашивки? Пора уже сказать всем этим тунеядским комиссиям: фиг вам, а не мои личные данные. Сегодня сходишь на поклон в лукашенковскую «тройку», принесешь им свои данные - завтра мы проснемся в государстве, где на соседей-тунеядцев заставят стучать и заставят всех безработных нашить какие-нибудь кружки-ромбики. Почему бы и нет? Осужденных по статье 328 ведь заставляют. Если тунеядцев обяжут носить нашивки - я готов. Нашью себе на куртку огромную дулю. Но покорно ждать, сложа лапки, я не собираюсь.