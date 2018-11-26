Военное положение. Что это значит для граждан и СМИ 1 26.11.2018, 1:59

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Начиная с оккупации Крыма российскими "зелеными человечками", в Украине ведутся разговоры о том, чтобы ввести военное положение.

Представители власти заявляли, что готовы ввести режим ВП в любой момент, как только для этого будут основания. Сторонники режима ВП утверждали, что это позволит лучше противостоять российской агрессии, противники же отвечали: непосредственно на боевые действия этот режим никак не повлияет. В ночь на 26 ноября Совет нацбезопасности и обороны Украины заявил о целесообразности введения военного положения в связи с захватом российскими военными трех украинских кораблей в Керченском проливе. Gordonua.com изучил законодательство о режиме ВП, чтобы разобраться, чего ждать обычным гражданам.

Что такое военное положение?

Особенности режима военного положения в Украине регламентируются принятым в 2000 году законом "О правовом режиме военного положения".

Военное положение – особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности и предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности, а также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц с определением срока действия этих ограничений.

Как вводится?

Согласно положениям закона, введение режима военного положения проходит в три этапа. Сначала Совет нацбезопасности и обороны вносит на рассмотрение президента представление о введении ВП. Затем это решение президент вводит в действие своим указом. В течение двух дней Верховная Рада должна утвердить указ главы государства. После утверждения парламентом указ президента немедленно распространяется в СМИ.

В документе должно быть указано:

• обоснование необходимости введения военного положения;

• пределы территории и время, где вводится особый правовой режим;

• задания военного командования, органов государственной власти и местного самоуправления в рамках военного положения;

• исчерпывающий список прав и свобод человека, а также прав и законных интересов юридических лиц, которые временно ограничиваются.

Отменяется действие ВП указом президента, который может быть принят по предложению СНБО или Верховной Рады.

Что могут власти?

Во время режима ВП военные и гражданские власти получают более широкие полномочия, которые позволяют им использовать человеческие и материальные ресурсы для своих нужд. Под властями подразумевается все военное командование – от Генерального штаба до руководства отдельных частей, а также вся вертикаль власти – от президента и Кабмина до поселковых советов. Решения, соответственно, могут приниматься как на центральном, так и на местном уровне.

Закон разрешает:

1) Вводить трудовую повинность для проведения оборонительных работ, ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, общественно полезных работ.

2) Использовать мощности и трудовые ресурсы предприятий и организаций всех форм собственности для нужд обороны, менять их режим работы, условия труда.

3) Изымать для временного пользования необходимое имущество министерств, центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных общин, предприятий и граждан, в том числе транспортные средства, сооружения, машины, механизмы, оборудование и другие объекты, связанные с обслуживанием транспорта, выдавая об этом документы установленного образца.

4) Устанавливать охрану важных объектов национальной экономики Украины, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

5) Вводить комендантский час (запрет на нахождение в определенное время суток на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений) и устанавливать особый режим светомаскировки.

6) Устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу перемещения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, движение транспорта.

7) Проверять документы у граждан, а в случае необходимости осматривать вещи, транспорт, багаж и грузы, служебные помещения и жилища граждан.

8) Ставить вопрос о запрете деятельности политических партий, общественных организаций, если они угрожают суверенитету, национальной безопасности Украины, ее независимости и территориальной целостности, а также жизни граждан.

9) Осуществлять контроль за работой предприятий связи, полиграфических предприятий, издательств, телерадиоорганизаций, учреждений и организаций культуры, использовать местные радиостанции, телевизионные центры и типографии для военных нужд и разъяснительной работы среди войск и населения, регулировать работу любительских приемно-передающих радиостанций, передачу информации через компьютерные сети.

10) В случае нарушения или невыполнения мероприятий правового режима военного положения изымать у предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также у отдельных граждан радиопередающее оборудование, телевизионную, видео- и аудиоаппаратуру, компьютеры, другие средства связи.

11) Запрещать торговлю оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, алкогольными напитками и веществами на спиртовой основе.

12) Изымать у граждан огнестрельное оружие и боеприпасы, холодное оружие, а у предприятий, учреждений и организаций – учебную и боевую технику, взрывчатые, радиоактивные вещества и материалы, сильнодействующие химические и ядовитые вещества.

13) Запрещать призывникам и военнообязанным менять место проживания без ведома военного командования.

14) Устанавливать для физических и юридических лиц военно-квартирную повинность по расквартированию военнослужащих и размещению воинских частей, подразделений и учреждений.

15) Устанавливать порядок использования убежищ, сооружений и других объектов для защиты населения, а также удовлетворения потребностей обороны.

16) Проводить эвакуацию населения, предприятий, учреждений, организаций и материальных ценностей.

17) Вводить нормированное обеспечение населения основными продовольственными и непродовольственными товарами, лекарствами.

18) Отстранять от должностей руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций за ненадлежащее исполнение обязанностей, назначать исполняющих обязанности руководителей предприятий.

19) Принудительно изымать и отчуждать имущество у юридических и физических лиц для нужд обороны.

Что будет со СМИ?

Во время военного положения и с государственными, и с частными средствами массовой информации власти могут делать все, вплоть до закрытия. Возможные действия по отношению к СМИ перечислены в пунктах 9 и 10 предыдущего блока. Еще раз, власти могут:

• осуществлять контроль за работой предприятий связи, полиграфических предприятий, издательств, телерадиоорганизаций, учреждений и организаций культуры, использовать местные радиостанции, телевизионные центры и типографии для военных нужд и разъяснительной работы среди войск и населения, регулировать работу любительских приемно-передающих радиостанций, передачу информации через компьютерные сети.

• в случае нарушения или невыполнения мероприятий правового режима военного положения изымать у предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также у отдельных граждан радиопередающее оборудование, телевизионную, видео- и аудиоаппаратуру, компьютеры, другие средства связи.

Хотя в законе слово цензура не употребляется, это именно она. Государство получает право контролировать работу всех видов СМИ, а если посчитает, что журналисты нарушают режим военного положения, – закрыть редакцию и изъять всю технику.

Чего нельзя властям?

Законом устанавливается, что во время военного положения не могут проводиться выборы президента, Верховной Рады, органов местного самоуправления. Соответственно, во время действия ВП нельзя досрочно прекратить полномочия парламента или местных советов. Также нельзя вносить изменения в Конституцию, проводить референдумы.

Кроме того, документ прямо запрещает создание на территории, где действует военное положение, специальных или особых судов. Правосудие могут осуществлять только суды, созданные в соответствии с Конституцией.

Во время действия военного положения не могут ограничиваться базовые права человека и гражданина. В частности, нельзя ограничивать право на равенство, право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, право на жилище, право на защиту судом, продолжает действовать презумпция невиновности.

Власти также не могут использовать труд граждан во время ВП на безоплатной основе – работа для нужд обороны должна оплачиваться, как в мирное время. Имущество, изъятое во время ВП, после окончания действия военного положения должно быть возвращено владельцу. Если же имущество пришло в негодность, возмещения ущерба нужно добиваться через суд.