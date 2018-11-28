Брестские «тунеядцы» начали получать «письма счастья» 5 28.11.2018, 11:21

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База данных практически сформирована.

Базу данных незанятого в экономике населения планируется создать к 1 декабря текущего года. Некоторые белорусы уже получили письма с просьбой подтвердить свою занятость.

Чтобы узнать, отправляют ли в связи с этим «письма счастья» брестчанам, «Брестская газета» обратилась в постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения обеих районных администраций Бреста.

По словам председателя комиссии Администрации Московского района г. Бреста Вячеслава Метлицкого, база данных по гражданам, незанятым в экономике, практически уже сформирована.

«Мы ожидаем ее получения из Минтруда в самом конце ноября, – пояснил он. – Комиссия получит базу данных, после чего должна, насколько это возможно, провести сверки по определенным категориям граждан. В базе ведь тысячи людей. У нас на сверки будет еще примерно месяц. Сейчас высылаем уведомления тем людям, которые потенциально попали в эту базу. Если у них есть подтверждение, что они заняты в экономике, то им необходимо прийти в комиссию и отдать это подтверждение. Тогда мы их будем из базы исключать».

«Профильтрованная» таким образом на местном уровне база станет уже итоговой. Утвердить ее планируется в январе.

«В результате незанятые в экономике люди увидят в февральских извещениях об оплате, то есть в начисленных за январь, повышенный тариф, – добавил Вячеслав Метлицкий. – Речь идет пока только о горячем водоснабжении».

Секретарь комиссии по координации работы по содействию занятости населения Администрации Ленинского района г. Бреста Лариса Авдейчук сообщила, что в данный момент есть только предварительные списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике, сформированные Министерством по труду, занятости и соцзащите. По ее словам, это база за 9 месяцев. Если в октябре или ноябре кто-то из тех, кто находится в ней, устроился на работу, то должен принести справку о своем трудоустройстве.

«Кто-то, допустим, работает или учится за границей, – привела пример Лариса Авдейчук. – Или люди по каким-то другим причинам попали в эту базу… В случае, если ими будут предоставлены справки о занятости, комиссия примет решение о невключении их в базу плательщиков за услуги ЖКХ по тарифам, которыми предусмотрено полное возмещение их стоимости».

Мы уточнили, будут ли потенциальным тунеядцам отправляться письма о необходимости подтверждения ими занятости.

«Вопрос решается буквально на этой неделе, – ответила Лариса Авдейчук. – На встрече с заместителем министра труда, которая состоялась около месяца назад, было сказано, что, возможно, оповещение людей, попавших в базу незанятых в экономике, будет осуществляться через жировки».

Напомним, что подогрев воды, а затем и теплоснабжение подорожают не для всех неработающих граждан трудоспособного возраста, а только для тех, у кого есть в собственности жилое помещение. Если жилье оформлено на работающего члена семьи, то для них ничего не изменится.

Те, кто оказался в списке тунеядцев, также смогут обращаться в комиссии по координации работы по содействию занятости населения с заявлениями на освобождение от оплаты услуг по экономически обоснованным тарифам из-за трудной жизненной ситуации. Таковой, по словам первого заместителя министра труда и соцзащиты Андрея Лобовича, считаются «объективные обстоятельства, которые не занятый в экономике не может преодолеть за счет имеющихся возможностей».

Но если районная комиссия не проголосует за освобождение конкретного человека от оплаты услуг по полным тарифам, то обжаловать ее решение он уже не сможет.