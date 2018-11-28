Наставник минского «Динамо» предложил журналисту вакансию вратаря 1 28.11.2018, 23:16

Андрей Сидоренко

Андрей Сидоренко предложил журналисту заменить травмированного Йонаса Энрота.

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко после матча с «Йокеритом» (1:4) рассказал о серьезности травмы Йонаса Энрота, передает «Трибуна».

– Какой характер повреждения у Энрота?

– Энрот повредил ребра, неудачно дернул мышцу.

– Если травма Энрота окажется серьезной, кого будете вызывать из чемпионата Беларуси?

– Пока не готов ответить. Есть вакансия, оденешься? (обращаясь к журналисту – прим.).

– Когда вернется Пулккинен?

– Ждем. Я вот бороду отпускаю. Буду как старик Хоттабыч: дерну – и побежим, может.

– Почему Степанов и Казионов были выставлены на драфт отказов?

– На драфт отказов выставили, потому что мы ждали от них другой игры. Я думаю, что для них это будет толчком, чтобы пересмотреть свое отношение. Не знаю: забрали (с драфта отказов – прим.) или не забрали. Надеюсь, завтра они вернутся к 12.00.

– Кравченко присоединится к молодежной сборной. Кто будет помогать вам в его отсутствие? Чего ждете от выступления молодежки на чемпионате мира?

– Хочу Дмитрию Кравченко пожелать достижения результата. Будем за него болеть и поддерживать. От молодежного чемпионата жду побед.

Мы останемся в усеченном составе: я, Ковалев, Коваль. Ну и Корсо должен присоединиться. Я видел Даниэля в коридоре и пойду сейчас с ним поговорю.

– Есть мнение небезызвестного специалиста, что Корсо вам навязали.

– Я после пресс-конференции поговорю с ним (с Корсо – прим.) и все станет ясно, – сказал Сидоренко.