Наставник минского «Динамо» предложил журналисту вакансию вратаря

Наставник минского «Динамо» предложил журналисту вакансию вратаря1
- 28.11.2018, 23:16
Андрей Сидоренко предложил журналисту заменить травмированного Йонаса Энрота.
Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко после матча с «Йокеритом» (1:4) рассказал о серьезности травмы Йонаса Энрота, передает «Трибуна».
– Какой характер повреждения у Энрота?
– Энрот повредил ребра, неудачно дернул мышцу.
– Если травма Энрота окажется серьезной, кого будете вызывать из чемпионата Беларуси?
– Пока не готов ответить. Есть вакансия, оденешься? (обращаясь к журналисту – прим.).
– Когда вернется Пулккинен?
– Ждем. Я вот бороду отпускаю. Буду как старик Хоттабыч: дерну – и побежим, может.
– Почему Степанов и Казионов были выставлены на драфт отказов?
– На драфт отказов выставили, потому что мы ждали от них другой игры. Я думаю, что для них это будет толчком, чтобы пересмотреть свое отношение. Не знаю: забрали (с драфта отказов – прим.) или не забрали. Надеюсь, завтра они вернутся к 12.00.
– Кравченко присоединится к молодежной сборной. Кто будет помогать вам в его отсутствие? Чего ждете от выступления молодежки на чемпионате мира?
– Хочу Дмитрию Кравченко пожелать достижения результата. Будем за него болеть и поддерживать. От молодежного чемпионата жду побед.
Мы останемся в усеченном составе: я, Ковалев, Коваль. Ну и Корсо должен присоединиться. Я видел Даниэля в коридоре и пойду сейчас с ним поговорю.
– Есть мнение небезызвестного специалиста, что Корсо вам навязали.
– Я после пресс-конференции поговорю с ним (с Корсо – прим.) и все станет ясно, – сказал Сидоренко.