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Назван лучший фильм 2018 года

  • 29.11.2018, 9:35

Совет кинокритиков США озвучил свое решение.

До Нового года еще чуть больше месяца, а в мире киноиндустрии уже начали подводить итоги. Так, национальный совет кинокритиков США определил лучшую ленту текущего 2018 года. Лидером стал фильм "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли, пишет segodnya.ua.

В категориях "Лучший актер" и "Лучшая актриса" победили Вигго Мортенсен и Леди Гага. Мортенсен сыграл водителя и телохранителя американского пианиста Дона Ширли в "Зеленой книге". А вот Леди Гага исполнила роль певицы в ленте "Рождение звезды".

Лучшим режиссером признали Брэдли Купера за его фильм "Рождение звезды". Также был назван победитель в категории "Лучший анимационный фильм". Критики признали лидером "Суперсемейку 2".

Напомним, в прошлом году ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала лучшей лентой 2017 года фильм "Зови меня своим именем".


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