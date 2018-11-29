ЖКХ и прочие неприятности 6 Cергей Шевцов

29.11.2018, 13:39

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Если такие проблемы в Минске, то можно представить, что происходит на местах.

Что-то я опять возвращаюсь к своей старой теме. Видно, она никак не стареет. Поэтому сегодняшние заметки будут посвящены именно системе жилищно-коммунального хозяйства. Не собираюсь копать вглубь и вширь, обойдусь несколькими примерами. Тем более, они у меня перед глазами.

О системе ЖКХ других городов нашей любимой синеокой помолчу. Чего не знаю, того не знаю. С другой стороны, в столице живет больше 2 млн граждан РБ. Да и потом, если мы говорим о Минске, то можно представить, что происходит на местах…

* * *

Должен признаться, что я уже, так сказать, не первой молодости человек. Не женщина, но возраст указывать не хочу. Просто мне очень даже нужны качественные услуги коммунальщиков. Что есть, то есть.

14 ноября с.г. проснулся от холода. Не то чтобы совсем мороз, но — неприятно. Сначала закурил, а потом потрогал батарею. Она была холодная, как смерть. Вот это да, вот это номер. Двадцать первый век, центр Европы, а батареи холодные.

Что первое делает человек, дабы согреться? Звонит в ЖКХ. Правда, номер теперь единый, но я его забыл. Суть в том, что звонок из любого района города фиксируют. А потом звонят в нужный ЖКХ. А потом ЖЭС звонит мне. И мы договариваемся. Приходит знакомый мне сантехник Вася. Все как всегда. Он — мне, я — ему. Все нормально. Но в данном случае проблема сильно усложнилась. Поговорим об этом.

* * *

Все бы ничего. Да на подъезде появилась одна любопытная бумага. Без очков я там ничего не понял. Потом эта бумажка опять появилась, теперь уже прямо на двери. Правда, закрепили ее плохо, каюсь: унес с собой. Давайте прочитаем вместе.

Итак: «Уважаемый собственник жилого помещения! Во исполнение пункта 5.3 Указа № 535 от 31.12.2018 г. УП «Минсккоммунтеплосеть» направляет в Ваш адрес договор на теплоснабжение. Заключение договора обусловлено изменениями структуры ЖКХ. Договор является главной гарантией своевременности и качества предоставленных услуг, без договора на собственника не распространяется действие Закона «О защите прав потребителей ЖКУ». Убедительная просьба заполнить договор по адресу… В случае не заключения договора до 20.11.2018 г. Вам придется ехать на Лынькова, 9».

Грозная бумага. Но она меня никак не касается. Я не собственник жилья, я только арендатор. Не успел оформить все нужные бумаги — занимался исключительно журналистикой. На том и погорел. Во всяком случае, позвонил по указанному телефону. Толком мне так ничего и не объяснили. Пришлось догадываться самому.

Во-первых, сразу становится ясно, что с собственников жилья хотят содрать лишние деньги. Мне пока непонятно — за что и каким образом. Но то, что собственники жилья их лишатся, сомнения у меня почему-то нет. Не зря же козыряют указом Лукашенко. Не он ли сам дал указание подготовить такой указ?

Во-вторых, что значит «договор будет являться главной гарантией своевременности качества предоставленных услуг»? Что же, без договора не будут топить совсем? При централизованном отоплении — это в принципе возможно? Нет, невозможно. Автор сей бумажки явно дал маху. Я его понимаю: приказали — сделал. Правда, не подумав перед этим. Приходится мне, арендатору жилья, думать. А в общем, так мне все это надоело… Все со всем согласны, все всем довольны. Особенно это чувствуется в супермаркете, где каждый второй мужчина (а то и женщина) покупает «чекушку» или что побольше. И без всякой закуски. В Беларуси стали пить гораздо больше, каждый день я это вижу в магазине без всякой статистики…

* * *

Что интересно, на обратной стороне объявления я прочел «Акт от 17 сентября 2007 г.»

Там излагалось, что «рабочий по комплексной уборке такой-то отсутствовал на рабочем месте 14.09.2007 г. по неизвестным причинам. Оправдательных документов не предоставил». Подписи членов комиссии в количестве трех. Как наказали дворника, об этом нет ни слова. Наверное, сделали выговор. Но не уволили.

Какие оправдательные документы? Дворник напился. Либо просто искал где и с кем опохмелиться. Вот и все. Вся истина умещается всего в трех словах…

Вернемся, однако, к холоду, который у нас в квартире наступил 14 ноября.

Как-то я не связал холод с трубопроводом: его куда-то тянули через весь застроенный еще в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века район. Куда и к кому тянут эту мощную нитку? Непонятно. Я даже подошел к «Паспорту объекта». Узнал, что этим делом занимается СМУ-7 г. Лида. Почему Лида? В Минске нет своих специалистов? Что-то не верится. Опять какая-то загадка.

Если немножко подумать, то никакой особой загадки тут нет. Все относительно просто. В Лиде работы нет, в Минске она есть. Чтобы облегчить работу «бирже труда» в Лиде, рабочих везут в Минск. Под нашими окнами развернулся целый городок строителей трубопровода из Лиды. Даже свой туалет есть. Может, это действительно крайне нужно, не знаю. Но замечательную площадку с когда-то посеянной элитной травой испоганили окончательно…

Но куда и зачем тянут этот трубопровод — я не знаю. Еще одна загадка. Хотя женщина из ЖЭС-107 мне раздраженно объяснила, что отключение отопления связано именно с этим клятым трубопроводом. И положила трубку. Ну и на том спасибо.

Из этого я делаю только один неприятный вывод: общественности, как в Минске, так и по всей Беларуси — нет. Что и как делают на территории, где проживает эта общественность — ей, по большому счету, все равно. Точка. Или запятая? Этого не знаю…

* * *

Вот еще пример. Все из той же оперы.

Последнее время на проспекте Любимова стало неуютно жить. Как раз напротив нашего дома расположены два перехода. Лукашенко вдруг полюбил своих подданных и разрешил сделать пешеходные переходы в нужных местах. Приветствую. Как в Европе стало. Но дальше все происходит по-нашему.

Вот пример. Пред этими переходами вдруг убрали весь асфальт и завезли несколько тонн плитки. Понятно. Будут застилать плиткой. Так черт вас возьми, делайте! Вот уже больше трех недель граждане независимой Беларуси, чертыхаясь и матерясь, должны проходить по этой грязи. Но и этого мало. Посередине мостовой раскопали ямы и огородили щитами. Там, естественно, тоже грязь. К тому же, надо эти щиты обходить, рискуя попасть под машину.

Ближайший к нам универсам называется «У Кургана». Проходит под маркой «Евроопт». Уже месяца полтора там меняют плитку перед входом и на всем прилегающем пространстве. Может, это и нужно. Но кто спросил у нас, покупателей? Никто.

А у кого спрашивать? У бабушки, которая гнется под своими пакетами и сумками, но все равно идет вперед, вперед и вперед? При этом она про себя кого-то за что-то ругает.

Никого конкретно не имея в виду.

Она просто ругает себя. За то, что уже старая. За то, что уже нет сил. За то, что погода плохая. За то… что родилась в Беларуси. А не в Швейцарии…

Cергей Шевцов, «Свободные новости»