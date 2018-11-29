Из-за «Брексита» банки ожидают роста активов во Франкфурте на €800 миллиардов 1 29.11.2018, 13:49

В финансовой столице Германии может появиться до 10 тысяч новых рабочих мест.

Активы немецких и международных банков в финансовой столице Германии - Франкфурте-на-Майне (федеральная земля Гессен) - в результате "Брексита" 29 марта 2019 года могут вырасти приблизительно на одну пятую. Об этом в четверг, 29 ноября, заявил исполнительный директор лоббистского объединения Frankfurt Main Finance Хубертус Фэт (Hubertus Väth), пишет dw.com.

"В целом мы рассчитываем, что финансовые активы в размере от 750 до 800 млрд евро будут перебазированы из Лондона во Франкфурт, причем большая часть этой суммы - в первом квартале 2019 года", - пояснил Фэт.

При этом, по его словам, на первых порах в связи с неопределенностью на фоне выхода Лондона из ЕС речь будет идти о минимальных суммах. "Позднее можно будет говорить о более существенном эффекте так называемой второй волны", - уточнил директор. На данном этапе показатели держатся на отметке в 3,5 млрд евро.

Новые рабочие места

Между тем пока процесс создания новых рабочих мест во Франкфурте пробуксовывает. "Сразу же после референдума по "Брекситу" мы провели оценку и ориентируемся потенциально на то, что появятся до 10 тысяч рабочих мест", - отметил Хубертус Фэт. Этот прирост, как полагают эксперты, произойдет в период с июня 2016 по 2024 годы.

Так, ранее стало известно, что Goldman Sachs планирует удвоить в финансовой метрополии численность сотрудников (с 200 до 400). JP Morgan Chase в свою очередь задумывается над тем, чтобы перенести во Франкфурт свое инвестиционное подразделение. Это означает, что четверть из 16 000 работников этого банка должны будут оставить столицу Соединенного Королевства. Взамен у JP Morgan Chase, предположительно, появятся сотни новых вакансий, помимо Франкфурта, также в Дублине и Люксембурге.