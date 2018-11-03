Сегодня — день рождения Якуба Коласа 2 3.11.2018, 10:09

ЯКУБ КОЛАС

ФОТО С САЙТА LICHNOSTI.NET

Классик белорусской литературы родился 136 лет назад.

3 ноября 1882 года в деревне Акинчицы на Ставпцовшчине родился классик белорусской литературы Якуб Колас (настоящее имя — Константин Мицкевич).

Окончил народную школу, в 1902 году — Несвижскую учительскую семинарию. Работал учителем на Пинщине (1902—1906). В 1906 году первая публикация — стихотворение «Край родимый» в белорусской газете «Наша доля». За участие в организации нелегального учительского съезда был приговорён к заключению, которое отбывал в минской тюрьме (1908—1911). В 1912—1914 годах учительствовал в Пинске, здесь у него родился его старший сын Даниил, который впоследствии стал создателем и первым директором музея своего отца.

В 1915 году эвакуировался вместе с семьёй в Подмосковье, работал учителем в Дмитровском уезде. В этом же году мобилизован в армию. Окончил Александровское военное училище (Москва, 1916) и служил в запасном полку в Перми. В это время его семья переехала в Обоянь (Курская губерния). В звании подпоручика летом 1917 года был отправлен на Румынский фронт.

После демобилизации (1918) работал учителем в городе Обоянь.

В мае 1921 года переехал в Минск. В дальнейшем занимался творческой и научной деятельностью.

Академик (1928), с 1929 года — вице-президент Академии наук БССР, депутат ВС БССР (1938—1956).

В годы Второй мировой войны - в эвакуации в Подмосковье, Ташкенте, Москве. В 1944 году вернулся в Минск.

В конце жизни много и часто болел, в частности, перенёс 26 воспалений легких. Якуб Колас скоропостижно скончался 13 августа 1956 года. Похоронен на Военном кладбище в Минске

Влияние народного поэта Беларуси на своё творчество признавали А. Т. Твардовский, М. Исаковский, Н. Грибачёв. Английская переводчица Вера Рич сравнивала «Новую землю» с произведениями Шекспира.

Многие поэтические произведения Якуба Коласа положены на музыку.