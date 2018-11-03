закрыть
3 ноября 2018, суббота, 16:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

В воскресенье в Беларуси будет до 12 градусов тепла

  • 3.11.2018, 16:12

В ближайшие сутки погода будет без существенных осадков.

В ближайшие сутки, 4 ноября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

Только ночью преимущественно по востоку пройдут небольшие дожди, а местами возможен слабый туман.

Ветер будет слабый, переменных направлений.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, а днем — 6-12 градусов со знаком плюс.


популярное за неделю

Мнение

Юбилейные пляски
Юбилейные пляски Ирина Халип
Райское наслаждение
Райское наслаждение Валерий Карбалевич
Все в наших руках
Все в наших руках Максим Винярский
Вечная шайба в свои ворота
Вечная шайба в свои ворота Владимир Халип