В Египте разбился произведенный в РФ истребитель МиГ-29М 5 3.11.2018, 17:27

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Фото: Defence Blog

Поставки российских самолетов из этой партии в Египет начались в апреле.

В Египте при выполнении тренировочного полета разбился истребитель МиГ-29М российского производства, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ОАК. Египетские ВВС получили его в 2018 году.

«Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия», — сообщили в корпорации.

Ранее о крушении со ссылкой на источники сообщал «Коммерсантъ». Собеседник издания уточнил, что причиной инцидента могли стать либо технические неполадки (отказ системы управления), либо ошибка пилота. Сам летчик успел катапультироваться перед катастрофой. Расследование случившегося будет вести специальная комиссия ВВС Египта.

Пакет контрактов в военно-технической сфере на сумму примерно в $3,5 млрд Москва и Каир подписали еще в 2014 году. В рамках контракта в Египет должны вестись поставки российских систем противовоздушной обороны, артиллерии, стрелкового оружия, а также авиации. Первые истребители МиГ-29М поступили в Египет в апреле 2018 года. В соответствии с планом, Каир должен получить 46 таких машин.

МиГ-29М представляет собой глубокую модернизацию базовой модели, МиГ-29, разработка которой велась в 1970-х годах. Первый полет МиГ-29М совершил в 1986 году. Машина отличается усовершенствованной системой управления, конструкцией воздухозаборников и тормозной системы, расширенной номенклатурой вооружения и относится к поколению 4++. МиГ-29М — одноместный вариант машины, существует также двухместный вариант МиГ-29М2.

В начале октября в Московской области разбился истребитель МиГ-29, принадлежавший Летно-исследовательскому институту (ЛИИ) имени Громова. Оба пилота катапультировались. Самолет упал около деревни Островцы в Раменском районе Подмосковья.