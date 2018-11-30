Высылка пресс-секретаря ОГП Красулиной из Беларуси приостановлена 30.11.2018, 10:16

Анна Красулина

Мораторий будет на время рассмотрения жалобы активистки.

Высылка пресс-секретаря оппозиционной "Объединенной гражданской партии" (ОГП), гражданки РФ Анны Красулиной, приостановлена на время рассмотрения поданной ею жалобы на постановление УВД администрации Московского района Минска, сообщает interfax.by.

"Позвонили мне из отдела по гражданству и миграции Московского района, уведомили, что раз я жалобу подала, то до получения результатов ее рассмотрения моя высылка приостановлена", - написала Красулина в Facebook.

Жалоба была подана в ГУВД Минского горисполкома 28 ноября. Согласно законодательству, на ее рассмотрение отводится месяц.

"Если решение не будет благоприятным, Красулина намерена подать жалобу в суд", - заявили ранее в ОГП.

В свою очередь, как сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь посольства России в Беларуси Алексей Маскалев, консульские сотрудники дипмиссии после получения обращения Красулиной встретились с ней. "Оказываем ей всю необходимую в данной ситуации помощь", - отметил он.

Кроме того, посольство обратилось в МИД Беларуси "с просьбой учесть все гуманитарные составляющие при рассмотрении заявления об отмене решения о высылке", - добавил Маскалев.

Как сообщалось, Красулина получила из Московского РУВД Минска документ, в котором утверждается, что в соответствии с ч. 1 ст. 65 Закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь" имеются основания "для принятия в отношении Красулиной решения о высылке из Республики Беларусь в интересах общественного порядка".

В документе отмечено, что основанием для высылки стали участие в двух несанкционированных массовых мероприятиях и неоплаченный проезд в общественном транспорте. Причем штраф за последний проступок, отметила Красулина, был уплачен ею на месте.

Красулина была обязана уехать из Беларуси до 30 ноября. Срок высылки составляет 1 год.

Красулина живет в Беларуси с 2002 года. Ее муж и дети имеют белорусское гражданство. В республике также проживают ее родители.

Политсовет ОГП в своем заявлении назвал эту высылку незаконной, политически мотивированной, нарушающей права человека и международные обязательства Беларуси, а учитывая разделение семьи - еще и "антигуманным и бесчеловечным поступком".