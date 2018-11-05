Российский чиновник - детям: Государство не просило вас рожать 9 5.11.2018, 12:59

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Ольга Глацких

Фото: Уралинформбюро

Цинизм российской номенклатуры просто поражает.

Директор Департамента молодежной политики Свердловской области и олимпийская чемпионка Ольга Глацких на встрече с детьми-волонтерами обратилась к ним со словами «государство не просило вас рожать». Обязанность молодежи самой заботиться о своем будущем она объяснила проблемами с финансированием. Запись встречи вел местный телеканал «ЭХО-ТВ 24 », пишет РБК.

Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще, в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать, если мы будем идти от истоков. Все знают свои права, но забыли про обязанности», — сказала она детям.

Родителям она предложила самим финансово «вкладываться в ребенка» наравне с государством. «Государство вкладывается проектами, мероприятиями… вы думаете легко организовать мероприятие и это дешево стоит? Поверьте, это недешево. А зарплаты — мне коллеги не дадут соврать, — трехкопеечные, у всех чиновников и муниципальных служащих», — пожаловалась она.

Таким образом, полагает Глацких, молодежь сама должна быть ответственной за свое будущее, не надеясь на помощь от государства. «Дорогие ребята, у меня к вам огромная просьба. Меняйте это и в своих головах, и у знакомых, и у одноклассников. Вам государство ничего не должно. Вы должны сделать все сами. Это ваша жизнь», — сказала она.

29-летняя Ольга Глацких возглавила департамент молодежной политики Свердловской области в 2016 году. До начала карьеры в сфере госуправления он занималась художественной гимнастикой, принеся России золото в составе команды на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. Также она завоевывала золотые медали на чемпионате мира в Баку в 2005 году и чемпионате Европы в Ризе в 2003. В 2011 году она закончила МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «политология».