Белорус создал открытки по мотивам перфоманса Бэнкси 5.11.2018, 13:52

Концепция была придумана для художественного музея в Амстердаме.

Белорусский дизайнер Алексей Лимонов создал для художественного музея в Амстердаме серию открыток, на которую его вдохновило нашумевшее недавно происшествие на торгах аукциона Sotheby’s, пишет сайт «Беларусь и мир».

Напомним, проданное здесь 5 октября за 1 млн британских фунтов полотно художника Бэнкси под названием «Девочка с шариком» тут же самоуничтожилось при помощи встроенного в раму измельчителя бумаги – так называемого шредера.

Лимонов придумал сделать открытки в виде известных картин, которые получатель точно так же может «измельчить», потянув вниз за выступающий край, а на освободившейся подложке прочесть послание, написанное отправителем.

Концепция была придумана для голландского Рейксмюсеума. Ранее Лимонов уже имел с ним дело – получил премию за маски для сна с изображениями глаз, взятыми с известных картин. Тем не менее, автор надеется, что идея заинтересует разные музеи мира.