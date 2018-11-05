В каком составе белорусская сборная проведет матчи Лиги наций 5.11.2018, 16:47

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Игорь Крушенко определился с составом.

Даже Лига наций складывается для белорусской сборной очень непросто. Без всяких шуток: с жеребьевкой не повезло. Молдова вдруг проснулась и заупрямилась (ее мы так ни разу и не обыграли), а Люксембург это вообще злой рок для Игоря Криушенко и его предшественников. Сможет ли националка побороться за финальный раунд чемпионата Европы, решится в ближайших двух поединках: надо обыгрывать все тот же Люксембург (15 ноября) и Сан-Марино (18 ноября) – оба матча пройдут на выезде, пишет «Трибуна».

Криушенко созвал рать на эти матчи. Обращаем внимание на его самые любопытные решения.

Глеб вызван в сборную впервые с октября 2016-го

Впечатлившись игрой Глеба в матче с «Челси», журналист Николай Ходасевич озвучил мысль: а почему бы не вернуть ветерана в националку? Судя по всему, Криушенко мыслит в схожем ключе. 37-летний хавбек БАТЭ снова в ростере – впервые с октября 2016-го, когда Глеб схлопотал удаление на заключительных минутах матча евроотбора против Болгарии (проигранного, к слову).

Осенью Александр смотрится неплохо. Он не только провел хорошие полчаса в Лондоне, но и в Бресте за пять отведенных минут предопределил исход встречи.

При этом невостребованными остались хавбеки Юрий Кендыш из молдавского «Шерифа» и Ренан Брессан из «Шавеша».

Савицкий снова прощен

У Криушенко непростые отношения с одним из самых одаренных футболистов страны. Тренер то рассчитывает на игрока, то воспитывает. Решающий отрезок Лиги наций выпал на фазу потепления в отношениях. Савицкий в последнее время ни на чем постыдном не попадался и на футбольном поле был хорош: в трех турах забил четыре мяча и единолично возглавил гонку бомбардиров с 15 голами – преследователи изрядно отстали. А еще месяц назад по хавбеку были вопросы.

Еще один белорусский забивала – речь о Михаиле Гордейчуке – продолжает лечиться. Криушенко в этот раз борисовчанина даже не беспокоил, хотя месяц назад предпринял попытку.

Без Лаптева, но со Скавышем

У Лаптева ступор не только в сборной, но и в клубе – за «Шахтер» он не забивает с сентября. На старте Лиги наций Криушенко еще верил в гренадера, но тот не огорчил ни Сан-Марино, ни Молдову, хоть на него и делалась основная ставка. В октябре Денис уже был в сборной на подмене, а в ноябрьских встречах обойдутся без него.

Скавыш сейчас, напротив, красавчик. В этот раз Криушенко не заткнул им дырку, потому что кто-то там травмировался, а позвал как игрока основной обоймы. Максим продолжает приносить клубу очки, а партнерам премиальные. Шеф националки не мог на такое не купиться.

Станет ли Щербицкий основным в националке?

Прежде Криушенко не особо дергал Щербицкого, чтобы не отвлекать от дел молодежки. Но молодежка все вопросы уже решила, точнее, наоборот – завалила посевную, так что в главную команду страны Денис приглашен полновесно. Вопрос только в каком статусе. Два предыдущих матча сборной в Лиге наций отыграл Андрей Горбунов, отыграл на ноль. Минский динамовец и сейчас в обойме. В чемпионате Щербицкий смотрится не хуже, однако за взрослую сборную он еще не играл.