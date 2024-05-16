Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes2
- 16.05.2024, 18:05
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В два раза превзошел Месси.
Португальский нападающий «Ан-Насра» Криштиану Роналду в четвертый раз в карьере занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов года по версии Forbes, сообщается на сайте издания.
Доход 39-летнего португальца за последние 12 месяцев оценивается в $260 млн, из них $200 млн он получил в саудовском клубе и еще $60 млн за пределами поля, в том числе благодаря контрактам с Nike, Binance и Herbalife.
На втором месте испанский гольфист Джон Рам ($218 млн), на третьем — аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси ($135 млн, из них $70 млн за пределами поля).
Впервые в истории все спортсмены из топ-10 рейтинга заработали более $100 млн — в сумме их доход составил рекордные $1,38 млрд.
Другие спортсмены в топ-10 рейтинга:
4. Леброн Джеймс (баскетбол) — $128,2 млн;
5. Яннис Адетокунбо (баскетбол) — $111 млн;
6. Килиан Мбаппе (футбол) — $110 млн;
7. Неймар (футбол) — $108 млн;
8. Карим Бензема (футбол) — $106 млн;
9. Стефен Карри (баскетбол) — $102 млн;
10. Ламар Джексон (американский футбол) — $100,5 млн.