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Росс Эджли стал первым человеком в истории, обогнувшим Великобританию вплавь

  • 5.11.2018, 17:17
Росс Эджли

Свое приключение экстремал назвал Великим британским заплывом.

33-летний спортсмен Росс Эджли первым в истории обогнул Великобританию вплавь. Британец преодолел расстояние в 2879 км. Он финишировал в минувшее воскресенье в 9 утра по местному времени, в городе Маргейт, откуда и стартовал 1 июня, сообщает BBC.

Последние 1,5 км Эджли проплыл в компании еще 300 пловцов. Свое приключение экстремал назвал Великим британским заплывом. Он провел на воде 157 дней — это самый продолжительный в мире организованный морской заплыв.

Ежедневно Эджли проплывал около 12 км, самый длинный единовременный заплыв составил 33,4 км. Спортсмен плыл в гидрокостюме, без ласт и приспособлений для плавания. Его сопровождал на своем катамаране моряк Мэттью Найт.

На пути Эджли встречались холодные течения, он несколько раз попадал в шторм, но самым неприятным препятствием, по его словам, были укусы медуз. Эджли признался, что ему придется вспоминать, как ходить по суше.


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