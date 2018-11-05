Андриан Цибульский: Мы воспитываем биатлонистов уровня Фуркада и Домрачевой 1 5.11.2018, 19:31

Дарья Домрачева

Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Глава Белорусской федерации биатлона ответил на вопросы болельщиков.

Руководитель Белорусской федерации биатлона Андриан Цибульский встретился со специально отобранными для мероприятия болельщиками и во время двухчасового разговора с ними ответил на два десятка вопросов, включая, как отмечает пресс-служба БФБ, и самые острые. Отчет о встрече размещен на сайте национальной биатлонной федерации.

О международной деятельности

Успехи Белорусской федерации биатлона в международной деятельности очевидны. В сентябре решением участников конгресса Международного союза биатлонистов Ольга Назарова избрана в технический комитет IBU. Ранее начальник научно-методического отдела БФБ Ирина Рыбина вошла в состав Комиссии IBU по заслушиванию случаев антидопинга.

Еще одно важнейшее достижение — завоевание права на организацию и проведение соревнований топ-уровня. В феврале в Раубичах состоится открытый чемпионат Европы, а уже в августе 2019 года — чемпионат мира по летнему биатлону. В марте 2020 года Беларусь примет заключительный этап Кубка IBU. Наконец, на заседании исполнительного комитета Международного союза биатлонистов в воскресенье будет решаться вопрос о предоставлении Раубичам права провести этап Кубка мира в марте 2022 года. Это будут первые соревнования после олимпийских стартов в Пекине. Уверен, что Международный союз поддержит белорусскую заявку.

О концепции работы

Самая острая наша проблема связана с резервом. В первую очередь это касается женской национальной команды. В сложившейся ситуации не следует искать виновных — в той либо иной степени виноваты все. Однако стоит понимать, что в большинстве видов спорта переход от советской системы подготовки прошел, мягко говоря, неудовлетворительно. В результате в прошлом сезоне в республиканских соревнованиях по биатлону выступала лишь одна юниорка.

Сейчас же наши надежды связаны главным образом с экспериментальной группой, которая собрана в Новополоцке. Юные спортсмены в ней прогрессируют даже быстрее, чем мы рассчитывали, превосходят наши ожидания. Я уверен на 200 процентов: мы на правильном пути, качественная отдача будет. Мы воспитываем спортсменов, чей уровень в пору спортивного расцвета окажется сопоставимым с мастерством таких звезд, как Мартен Фуркад и Дарья Домрачева.

Но сегодня эти ребята и девчата еще совсем юные — им всего 14−15 лет. Надо дождаться, пока они вырастут. На повестке дня — вопрос: «Как организовать процесс ожидания?» Ведь стоит понимать, что, во-первых, ждать придется как минимум полтора олимпийских цикла, а во-вторых, болельщики отнюдь не приветствуют резкого падения результатов, уход в тень.

Необходимо сохранить финансирование биатлона и то внимание к нашему виду спорта, которое мотивирует государство поддерживать именно стреляющих лыжников. Учитывая это, мы были вынуждены обратить свой взгляд на российских биатлонистов. У нас было два пути. Первый — войти в конфликт с Союзом биатлонистов России, стараясь заинтересовать кого-нибудь из первого состава наших соседей, готовых спортсменов, способных с места в карьер помочь в эстафетах. Это бы теоретически могло позволить залатать состав на один-два ближайших сезона. Однако решать свои проблемы, создавая проблемы для друзей — не по-белорусски. Как и не в традициях нашего биатлона «собирать команду на обочинах». Поэтому мы предпочли второй вариант: с согласия и при поддержке СБР поискать в России молодых ребят и девчат с нераскрытым, но объективным потенциалом. В этом случае мы формируем команду, ориентируя ее на ближайший и следующий олимпийский циклы. Чтобы затем полагаться на воспитанный, выпестованный нами резерв.

О новичках

На состоявшемся в Тюмени контрольном старте (гладкая гонка без стрельбы) те же сестры Кручинкины показали ход, немногим уступивший скорости Ирины Кривко. Это еще одно свидетельство наличия у них потенциала, который можно и нужно развивать белорусским специалистам.

На сборе в Тюмени все новички тренировались отдельной группой под присмотром нашего молодого тренера Романа Синиченко. Но, разумеется, за ними внимательно наблюдали наставники национальной команды. Сейчас важно определить сильные и слабые стороны кандидатов в сборную в той же технике лыжного хода, в функциональной подготовке. Что же касается стрельбы, все они переходят с винтовок российского производства на немецкий «Аншютц». Это непросто, и требуется тщательная работа под контролем опытных наставников. В будущем, естественно, включится принцип «спортивного отбора и конкуренции».

Его никто не отменял и отменять не собирается. Именно те спортсмены, которые пройдут сквозь горнило отбора, получат право на государственную поддержку. Поэтому специально отмечу, что группа Синиченко в октябре командировалась в Тюмень за счет внебюджетных средств, привлеченных федерацией.

О перспективах

Отбор детей в экспериментальные группы налажен и эффективно работает. Специалисты, вовлеченные в программу, трудятся с душой, что и приводит к дальнейшему совершенствованию системы. Для меня самого — это приоритет, который только радует. Не побоюсь пафоса: все мы верим в то, что идем правильной дорогой, которая приведет к светлому будущему.

Результаты наших воспитанников растут как грибы после теплого августовского дождя, даже невзирая на то, что мы объявили табу всякому форсированию их подготовки. Мы применяем принцип постепенности во всех аспектах спортивной тренировки, основывающийся на научном подходе.

Тем не менее даже при таком тренировочном процессе, призванном обеспечить возможность выступать на профессиональном уровне долгие и долгие годы, они прогрессируют не по дням, а по часам.

О предстоящем феврале

Самое трудное в предстоящем сезоне ожидает нас в феврале и марте. До приглашения новичков из России представлялось проблематичным совместить февральские этапы Кубка мира в Северной Америке, домашний чемпионат Европы и мартовский чемпионат мира в шведском равнинном Эстерсунде.

Возвращение из-за океана произойдет фактически за день до старта континентального форума в Раубичах. Поэтому многие команды не поедут в США и Канаду первыми составами. Те же российские и украинские лидеры планируют выступать на чемпионате Европы, который, на мой взгляд, получится чрезвычайно ярким и интересным.

Кроме того, тем же вечером, что пройдет церемония открытия — 18 февраля, собираемся провести «Гонку легенд» и церемонию проводов Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино из большого спорта.

Надеюсь, что IBU согласует наш замысел, который обещает болельщикам и всем гостям чемпионата Европы грандиозный праздник.

Установим вместительные трибуны, а публика, уверен, не заставит себя ждать, в том числе и иностранные болельщики. Надеемся также, что участие в мероприятии примет глава белорусского государства.

Дарья поддержала предложение провести «Гонку легенд» совместно с открытием чемпионата Европы и активно участвует в разработке сценария и подготовке праздника. Мы рассчитываем по-хорошему удивить любителей биатлона.

О тренерах

У нас, безусловно, наблюдается дефицит наставников, готовых работать на топ-уровне. Сегодня в команду приглашены хорошие отечественные специалисты, но кто стоит за их спинами, ответить, к сожалению, трудно. Мы разрабатываем специальный проект с университетом физической культуры и Министерством образования, призванный исправить ситуацию.

В принципе, мы понимаем, что нам не обойтись в проекции на Пекин-2022 без приглашения зарубежного специалиста по стрелковой подготовке. Работаем в этом направлении, и к старту следующего сезона рассчитываем усилить наш тренерский штаб.

Стоит понимать, что до формирования наших команд вести конкретные переговоры с компетентными специалистами было бесполезно.

Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. В следующем межсезонье, полагаю, вопросы стрельбы будут решаться с помощью профессионалов, как это было при Клаусе Зиберте. А бежать с хорошими скоростями для конкурентной борьбы с лидерами при условии чистой и быстрой стрельбы у нас могут все. Об этом говорят результаты тестирований и научных исследований.