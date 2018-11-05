Ряд иранских банков отключили от SWIFT 5.11.2018, 20:36

SWIFT не связывает отключение иранских банков с санкциями США.

Международная система обмена банковской информацией и перевода средств SWIFT заблокировала ряду иранских банков доступ к своим сервисам. Об этом со ссылкой на заявление SWIFT 5 ноября сообщило агентство Reuters.

В сообщении организации, штаб-квартира которой находится в Бельгии, не говорится, что отключение стало следствием возобновления американских санкций против Ирана.

Утверждается, что на такой шаг в SWIFT пошли «в интересах глобальной финансовой стабильности и единства мировой финансовой системы».

Санкции Соединенных Штатов против Ирана вступили в силу в полночь 5 ноября.