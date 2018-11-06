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Фотофакт: В Могилеве в ноябре появились майские жуки

  • 6.11.2018, 9:09
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Жители города ждут новых удивительных открытий.

Деревьями, цветущими по два раза в году, в Могилеве уже никого не удивишь, пишет издание mogilev.online. Однако глобальное потепление преподносит новые сюрпризы. В Могилеве в ноябре сфотографировали... майского жука!

Ожидаем новых удивительных открытий. Например, что в могилевских лесах появились мартышки. Они могут слегка эволюционировать и, чтобы пережить небольшой остаток белорусской зимы, впадать на это время в спячку.


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