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Фотофакт: В Барановичах милицейская машина врезалась в «Ауди»

  • 6.11.2018, 15:18
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Фото: Александр КОРОБ

По словам сотрудников милиции, они спешили на вызов.

В Барановичах милицейская машина врезалась в «Ауди». Авария произошла утром 6 ноября на светофоре напротив ТЭЦ, сообщает Intex-press.

Столкнулись милицейский «УАЗ Patriot» и Audi. По словам водителя иномарки, он, как и другие автомобилисты, остановился на светофоре на красный свет. В зеркале заднего вида заметил, как с моста с включенными «маячками» и звуковым сигналом едут две милицейские машины, принял вправо и остановился. Машина, которая стояла по соседству в среднем ряду, также «подвинулась».

В образовавшийся коридор спецмашины и проследовали.

– «Девятка» прошла нормально, а у другой машины габариты больше, вот она и зацепила мою машину, – рассказал Intex-press водитель иномарки, в которую врезался милицейский автомобиль.

По словам сотрудников милиции, они спешили на вызов.


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