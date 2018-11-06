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Алексей Бага о том, что БАТЭ возглавит сын Капского: Не готов ответить

  • 6.11.2018, 17:00

Главный тренер БАТЭ заявил, что всему свое время.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в интервью «Прессболу» прокомментировал информацию о том, что сын Анатолия Капского может стать руководителем клуба.

– Уже похоже не секрет полишинеля, что в роли главы клуба Анатолия Капского заменит его сын Андрей.

– Не готов ответить. Во-первых, еще продолжается сезон. Во-вторых, это вопрос не одного дня – всему свое время, – сказал Бага.

Напомним, Капский умер 22 сентября 2018 года в возрасте 52 лет.


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