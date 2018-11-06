Теперь официально: Оршанский авиаремонтный завод вновь стал государственным 4 6.11.2018, 21:01

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99,08% акций предприятия перешло под контроль госкомпании «Белспецвнештехника».

6 ноября состоялось внеочередное собрание акционеров Оршанского авиаремонтного завода (ОАРЗ). 99,08% акций предприятия перешло под контроль госкомпании «Белспецвнештехника». Данную информацию tut.by подтвердили на самом предприятии.

«Сегодня состоялось внеочередное собрание акционеров. Бывшие крупные акционеры [ОАРЗ] передали свои акции „Белспецвнештехнике“. Также была утверждена структура корпоративного управления», — сказал представитель Оршанского авиаремонтного завода.

О том, что контрольный пакет акций ОАРЗ перейдет государству в лице спецэкспортера вооружений «Белспецвнештехника», источники рассказали еще в марте.

«Это была сложноструктурированная сделка. Многие документы имеют гриф ДСП. Поэтому много времени заняла передача акций», — сказал источник в госорганах. «Президент с [бывшими] акционерами быстро договорился. Они особо не возражали. Особенно когда открыто уголовное дело», — считает другой собеседник.

Напомним, в 2012 году по распоряжению Александра Лукашенко госпакет акций ОАРЗ купили украинская компания «Мотор Сич», подконтрольная Вячеславу Богуслаеву (около 60% акций), и «Системы инвестиций и инноваций» Александра Садового (почти 40%). Белорусская и украинская компании планировали в течение 2012−2016 годов инвестировать в реконструкцию, модернизацию производственных мощностей ОАРЗ около 12 млн долларов, создать свыше 300 рабочих мест. Инвесторы намеревались вложить серьезные средства в развитие социальной сферы завода и городского поселка Болбасово, где находится завод. Но не все намеченное удалось реализовать.

Завод сильно подкосил конфликт России с Украиной, в результате чего оказались полностью заблокированы поставки в РФ. Ранее «Мотор Сич» обеспечивал более чем на 80% потребность авиапрома РФ в вертолетных двигателях. С прицелом на российский рынок украинская компания и выкупила белорусский завод, отмечали эксперты.

После того как начались проблемы с РФ, ОАРЗ старался максимально расширять географию заказов, работая на рынок Уганды, Венесуэлы, Судана, Нигерии, Йемена. Параллельно искал, чем, кроме вертолетов, можно подгрузить мощности. Об этом в 2016 году рассказывал Александр Садовой. Но прибыли на развитие было недостаточно.

По словам других источников, на предприятии сказался и личный конфликт между Богуслаевым и Садовым.

Во второй половине 2017 года положение на ОАРЗ ухудшилось.

27 апреля 2018 года самолет президента «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева не выпустили из Беларуси. Сам бизнесмен улетел в Украину. 28 апреля на сайте Генпрокуратуры Беларуси появилось сообщение о начатой проверке на ОАРЗ.

В мае Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ОАРЗ и должностных лиц «Мотор Сич» из-за превышения служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Заводу был нанесен ущерб в особо крупном размере, говорилось в сообщении.

Общая задолженность ОАРЗ составляла 35 млн долларов, при этом выручка за 2017 год была около 25 млн рублей. Как следовало из материалов КГК, датированных концом минувшего года, оршанский завод задолжал акционерам-инвесторам свыше 20 млн долларов (из них «Мотор Сич» — 18,7 млн долларов).

11 июля 2018 года Александр Лукашенко посетил ОАРЗ и заявил, что «с сегодняшнего дня это государственное предприятие». «Все собственники, которые здесь были, они отказались сами от этого завода», — сказал диктатор. Накануне этого визита самолет Богуслаева покинул Беларусь. Позже украинский бизнесмен несколько раз наведывался в Беларусь.

15 октября президент «Мотор Сич» сообщил БелаПАН, что с ним рассчитались неделю назад. «Рассчитались. Все нормально. Теперь мы — свободные птицы», — сказал Богуслаев.

Стоит отметить, что «Белспецвнештехника» значился одним из крупных заказчиков ОАРЗ. В частности, спецэкспортер вооружений оказывал услуги в странах Латинской Америки и Африки. С именем «Белспецвнештехники» связана дебиторская задолженность ОАРЗ за ремонтные работы, оказанные Венесуэле.

«Белспецвнештехника», получив в управление ОАРЗ, расширила список предприятий, к которым имеет отношение.

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