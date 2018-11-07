Игорь Ляшенко: Повышение цен на топливо будет продолжено 6 7.11.2018, 12:00

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Вице-премьер рассказал о «справедливой цене на топливо».

Повышение цены на топливо будет продолжено — заявил сегодня вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, посещая Гродно Азот, передает БелТА.

«Отмечу, что в долларовом эквиваленте подорожание составило 1 цент. При сегодняшней стоимости барелля в $72 справедливая цена за литр АИ-92 — 77 центов, — сказал Игорь Ляшенко. — Если баррель будет стабилен, повышение цены на топливо на 1 коп будет продолжено».