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Игорь Ляшенко: Повышение цен на топливо будет продолжено

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  • 7.11.2018, 12:00
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Вице-премьер рассказал о «справедливой цене на топливо».

Повышение цены на топливо будет продолжено — заявил сегодня вице-премьер Беларуси  Игорь Ляшенко, посещая Гродно Азот, передает БелТА.

«Отмечу, что в долларовом эквиваленте подорожание составило 1 цент. При сегодняшней стоимости барелля в $72 справедливая цена за литр АИ-92 — 77 центов, — сказал Игорь Ляшенко. — Если баррель будет стабилен, повышение цены на топливо на 1 коп будет продолжено».


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