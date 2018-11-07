закрыть
7 ноября 2018, среда, 13:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Как Лукашенко гробит маленькие магазины в регионах

  • 7.11.2018, 13:10

Конкретные примеры.

Инспектируя Болбасово, Лукашенко вступился за небольшие магазины шаговой доступности, пишет «Салiдарнасць»:

— Я бы вам не рекомендовал строить здесь сетевые магазины, ибо они угробят маленькие. У нас 11 таких, можно сказать, шаговой доступности. Они конкурируют между собой. А если сейчас сюда сетевой магазин пустим, у него есть возможность наполовину снизить цены, и он угробит эти (небольшие магазины), а потом поднимет цены.

Заботу о малом бизнесе, особенно в оказавшемся в «пепле и руинах» регионе, можно только приветствовать. Если бы не ряд обстоятельств, заставляющих усомниться в искренности сказанного в Болбасово.

Во-первых, стоит напомнить, что именно Лукашенко своим указом № 297 «О проведении эксперимента» позволил создавать магазины в Оршанском районе, несмотря на имеющийся антимонопольный барьер в 20%. Это ограничение появилось не на пустом месте: несколько лет назад экспансия «Евроопта» и «Добронома» вызвала беспокойство владельцев небольших региональных сетей и магазинов, которые и добились появления проекта закона о госрегулировании объектов торговли и общественного питания.

Один из трех магазинов «Евроопт» в Копыси

Во-вторых, год назад Лукашенко поручил владельцу сети гипермаркетов «Корона» Павлу Топузидису построить сеть продовольственных магазинов на селе, чтобы они составили конкуренцию государственному «Белкоопсоюзу»:

— Нужна конкуренция, чтобы мы видели реальную картину. И вот тогда я попросил, чтобы ты спланировал в одном из районов Беларуси такую сеть обслуживания.

Любопытно, что к тому моменту в Шклове началось строительство торгового центра «Корона», который в рекордный сроки открылся через дорогу от местного ледового дворца. По соседству с несколькими магазинами шаговой доступности, к слову.

«Корона» в Шклове. Фото korona.by
И в Копыси. Фото korona.by

А в этом году магазин Топузидиса открылся в Копыси. Бок о бок с «Еврооптом», одним из трех магазинов этой сети, открывшихся в этом году в поселке. Все три магазина работают в помещениях, арендованных у местного райпо, и все три находятся в шаговой доступности друг от друга. А всего в Оршанском районе «Евроопт» арендует у госторговли более 30 магазинов.


популярное за неделю

Мнение

Комсомольская закалка
Комсомольская закалка Антон Орехъ
Почему нельзя верить Лукашенко
Почему нельзя верить Лукашенко Александр Хара
Юбилейные пляски
Юбилейные пляски Ирина Халип
Райское наслаждение
Райское наслаждение Валерий Карбалевич