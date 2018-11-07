закрыть
7 ноября 2018, среда, 13:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Александра Саснович: Хотела кинуть теннис, а мама говорит: «Будешь помидорами торговать?»

  • 7.11.2018, 12:48
Александра Саснович

Белоруска рассказала, как переходила из юниорского тенниса во взрослый.

Белорусская теннисистка Александра Саснович рассказала, что в юности раздумывала над завершениям карьеры, пишет «Трибуна».

«Период перехода из юниорского тенниса во взрослый был непростым. Мне повезло, что рядом был папа. На самом деле я даже хотела заканчивать с теннисом. Был такой момент. После «Ролан Гаросса», когда проиграла одной бразильянке, говорю: «Все, я заканчиваю». Мама говорит: «Что ты будешь делать? Помидорами торговать?»  Обдумывала неделю – папа говорит: «Мне такого не надо: или ты заканчиваешь навсегда, или продолжаешь играть», – вспомнила Саснович.


популярное за неделю

Мнение

Комсомольская закалка
Комсомольская закалка Антон Орехъ
Почему нельзя верить Лукашенко
Почему нельзя верить Лукашенко Александр Хара
Юбилейные пляски
Юбилейные пляски Ирина Халип
Райское наслаждение
Райское наслаждение Валерий Карбалевич