Александра Саснович: Хотела кинуть теннис, а мама говорит: «Будешь помидорами торговать?» 7.11.2018, 12:48

Александра Саснович

Белоруска рассказала, как переходила из юниорского тенниса во взрослый.

Белорусская теннисистка Александра Саснович рассказала, что в юности раздумывала над завершениям карьеры, пишет «Трибуна».

«Период перехода из юниорского тенниса во взрослый был непростым. Мне повезло, что рядом был папа. На самом деле я даже хотела заканчивать с теннисом. Был такой момент. После «Ролан Гаросса», когда проиграла одной бразильянке, говорю: «Все, я заканчиваю». Мама говорит: «Что ты будешь делать? Помидорами торговать?» Обдумывала неделю – папа говорит: «Мне такого не надо: или ты заканчиваешь навсегда, или продолжаешь играть», – вспомнила Саснович.