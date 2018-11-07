«Отойди любезный, от тебя санкциями пахнет!» Telegram-канал «Серпом по»

7.11.2018, 14:35

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Олег Дерипаска

Фото: РИА «Новости»

Костину, Дерипаске, Вексельбергу.

Давос. Швейцария.

Телеграмма в Россию.

Костину, Дерипаске, Вексельбергу.

Dear friends! Скоро у нас экономический форум. На который вы любили ездить. Но сегодня не то, что раньше. С вами кое-что не то. От всей вашей тройки здорово попахивает американскими санкциями. Нашим гостям это может не понравиться. Посему, в этот год просим вас к нам не приезжать. Посидите дома. В обнимку с Крымом. Примите уверения в совершеннейшем почтении.

Благородная натура Костина возмутилась. Как же так! Я напишу им в Давос открытое письмо! Давай, Андрей, давай. Возьми у Путина проверенную ручку, которую тот давал Дерипаске в Пикалево. И записывай послание швейцарским извергам. Сожги их глаголом. Отомсти им за Абрамовича, которому не выдали гражданство Швейцарии. У вас же все ходы записаны. Контора пишет.

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