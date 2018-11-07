Гродненские активисты вышли на площадь с плакатом «Долой самодержавие» 13 7.11.2018, 15:54

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Фото: Hrodna.life

Активисты планировали прийти с этим плакатом на официальный митинг.

Оппозиционные активисты Николай Соляник и Александр Лаврентьев в День Октябрьской революции вышли в центр Гродно с плакатом «Долой самодержавие». Они выбрали его, потому что это был один из главных лозунгов в 1917 году, пишет Hrodna.life.

Активисты планировали выйти на площадь Ленина, где утром проходил митинг, но сделать им это не удалось. Сотрудники милиции ждали их возле дома.

Только после окончания митинга активистов отпустили и тогда они вышли на площадь Ленина со своим плакатом. Далее они прошлись по центру города. На улице Советской их задержала милиция и доставила в Ленинский РОВД.

«Мы же ничего не нарушали. Сегодня День Октябрьской революции, который отмечается у нас на государственном уровне. Мы решили выйти с главным лозунгом тех дней», — отметил Николай Соляник.