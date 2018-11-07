Луценко подал Порошенко заявление об отставке с поста главы ГПУ 7.11.2018, 20:08

Юрий Луценко

Вчера в Верховной раде отказались поддержать отставку генпрокурора Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко передал президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

"Заявление написано вчера и сегодня передано президенту на рассмотрение", - сказала она.

Підтверджую. Заява Ю.Луценком написана вчора і сьогодні передана Президенту на розгляд — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 7 ноября 2018 г.

Напомним, 6 ноября во время отчета в Раде по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк Луценко заявил, что подает в отставку с поста генпрокурора. Он попросил рассмотреть вопрос о его отставке на текущей неделе. Активисты обвиняют правоохранительные органы в саботаже расследования. Луценко назвал это пиаром.

Заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что провластная коалиция не поддержит отставку Юрия Луценко.

Генеральный прокурор Украины может быть уволен с должности президентом Украины с согласия Верховной Рады в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Луценко был назначен генпрокурором Украины в мае 2016 года.