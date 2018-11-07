закрыть
7 ноября 2018, среда, 22:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Луценко подал Порошенко заявление об отставке с поста главы ГПУ

  • 7.11.2018, 20:08
Юрий Луценко

Вчера в Верховной раде отказались поддержать отставку генпрокурора Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко передал президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

"Заявление написано вчера и сегодня передано президенту на рассмотрение", - сказала она.

Напомним, 6 ноября во время отчета в Раде по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк Луценко заявил, что подает в отставку с поста генпрокурора. Он попросил рассмотреть вопрос о его отставке на текущей неделе. Активисты обвиняют правоохранительные органы в саботаже расследования. Луценко назвал это пиаром.

Заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что провластная коалиция не поддержит отставку Юрия Луценко.

Генеральный прокурор Украины может быть уволен с должности президентом Украины с согласия Верховной Рады в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Луценко был назначен генпрокурором Украины в мае 2016 года.


популярное за неделю

Мнение

Комсомольская закалка
Комсомольская закалка Антон Орехъ
Почему нельзя верить Лукашенко
Почему нельзя верить Лукашенко Александр Хара
Юбилейные пляски
Юбилейные пляски Ирина Халип
Райское наслаждение
Райское наслаждение Валерий Карбалевич