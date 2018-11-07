Луценко подал Порошенко заявление об отставке с поста главы ГПУ
- 7.11.2018, 20:08
Вчера в Верховной раде отказались поддержать отставку генпрокурора Украины.
Генпрокурор Юрий Луценко передал президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке.
Об этом сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.
"Заявление написано вчера и сегодня передано президенту на рассмотрение", - сказала она.
Підтверджую. Заява Ю.Луценком написана вчора і сьогодні передана Президенту на розгляд— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 7 ноября 2018 г.
Напомним, 6 ноября во время отчета в Раде по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк Луценко заявил, что подает в отставку с поста генпрокурора. Он попросил рассмотреть вопрос о его отставке на текущей неделе. Активисты обвиняют правоохранительные органы в саботаже расследования. Луценко назвал это пиаром.
Заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что провластная коалиция не поддержит отставку Юрия Луценко.
Генеральный прокурор Украины может быть уволен с должности президентом Украины с согласия Верховной Рады в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.
Луценко был назначен генпрокурором Украины в мае 2016 года.