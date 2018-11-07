Лукашенко 7 ноября раздал милиционерам более сотни новеньких квартир 4 7.11.2018, 21:35

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Администрация Заводского района назвала это событие «праздником».

В сентябре на столичной улице Магнитной – это в Северном поселке – сдали 16-этажный «столбик». С большим благоустроенным двором, трехэтажным паркингом на 80 машин и велосипедной парковкой, передает kp.by.

По решению Мингорисполкома жить там будут семьи 111 сотрудников ГУВД, 10 из которых – многодетные. Кроме того, 90 участников долевого строительства воспользовались господдержкой в виде субсидий на погашение процентов по кредитам, а многодетные семьи - на погашение процентов и основного долга.

Семьям силовиков выделили 48 однушек, столько же – двушек и 15 трехкомнатных квартир. Администрация организовала яркое событие с вручением ключей и розыгрышем призов.

- Это добрая традиция - открывать различные социальные объекты и вводить жилье к 7 ноября. А в нашем случае праздник и вовсе получился двойной, - цитирует БелТА представителей администрации Заводского района.