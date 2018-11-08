закрыть
8 ноября 2018, четверг, 13:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Золотовалютные резервы под давлением долга

  • Александр Муха
  • 8.11.2018, 10:52
  • 1,519
Фото: AP

ЗВР Беларуси не соответствуют международным стандартам.

Поступление в Беларусь шестого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере USD200 млн позволило увеличить золотовалютные резервы страны в октябре текущего года.

Однако в среднесрочной перспективе сохранится достаточно существенное давление на золотовалютные резервы со стороны погашения и обслуживания валютных обязательств государства (правительства и Национального банка Беларуси).

По данным Национального банка, золотовалютные резервы Беларуси в октябре 2018 г. увеличились на USD181,3 млн (или на 2,6%) до USD7,108 млрд на 1 ноября (см. рисунок 1). При этом правительство и центральный банк в октябре 2018 г. исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на общую сумму около USD290 млн.

Увеличение международных резервных активов Беларуси в прошедшем месяце среди прочего обусловлено поступлением шестого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере USD200 млн.

На данный момент фонд выделил Беларуси USD1,8 млрд из общей суммы кредита в размере USD2 млрд. Поступление заключительного (седьмого) транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере USD200 млн ожидается в первом квартале 2019 г.

По расчетам BusinessForecast.by на основе данных Министерства финансов Беларуси и ЕФСР, с учетом предыдущего стабилизационного кредита фонда задолженность Беларуси по основному долгу двух кредитов фонда по состоянию на 1 ноября 2018 г. составляет USD2,771 млрд.

По состоянию на 1 ноября текущего года, структура золотовалютных резервов Беларуси выглядит следующим образом: резервные активы в иностранной валюте – USD4,323 млрд (+1% в январе-октябре 2018 г.), монетарное золото – USD1,833 млрд (минус 5,5%), специальные права заимствования – USD513,9 млн (минус 2,9%), прочие активы – USD437,6 млн (минус 22,4%) и резервная позиция в МВФ – USD0,028 млн (минус 2,9%).

В качестве негативного момента необходимо отметить снижение золотовалютных резервов Беларуси в январе-октябре 2018 г. на USD207,6 млн в абсолютном выражении (или на 2,8%).

В целом нынешний период развития экономики Беларуси, к сожалению, характеризуется хронической недостаточностью уровня золотовалютных резервов.

Так, по методологии МВФ, достаточным является уровень резервов, который соответствует трехмесячному импорту товаров и услуг. В Беларуси этот критерий не соблюдается – золотовалютных резервов страны (USD7,108 млрд на 1 ноября 2018 г.) хватит, чтобы оплатить лишь 2,1 месяца импорта товаров и услуг. При расчете значения критерия использовался показатель платежей по импорту товаров и услуг, доходам и трансфертам нефинансовых предприятий и домашних хозяйств в августе 2018 г. (USD3,460 млрд).

В результате, чтобы соответствовать критерию трехмесячного импорта золотовалютные резервы Беларуси в настоящее время должны составлять не менее USD10,381 млрд.

В то же время, для стран, экспортирующих продукцию с высокой волатильностью спроса и цен (а Беларусь к ним относится), рекомендуемым критерием является не трехмесячный, а шестимесячный импорт. Его, к примеру, придерживаются Центральный банк Чили и Национальный банк Польши. В этом случае величина золотовалютных резервов Беларуси должна составлять не менее USD20,761 млрд, то есть в 2,9 раза больше текущего уровня.

В текущей ситуации золотовалютные резервы предназначены, в первую очередь, для погашения и обслуживания внешних и внутренних долговых обязательств государства (правительства и Нацбанка), номинированных в иностранной валюте.

В ближайшие годы осуществление платежей по внешнему долгу резидентов Беларуси будет оказывать заметное понижательное давление на золотовалютные резервы страны (при прочих равных условиях).

По данным Нацбанка, совокупный внешний долг резидентов Беларуси в первом полугодии 2018 г. снизился на USD670,1 млн (или на 1,7%) до USD39,259 млрд на 1 июля, что составляет 68,5% к годовому ВВП страны. Таким образом, относительный показатель внешнего долга резидентов Беларуси превышает порог экономической безопасности (не более 60% к ВВП), что не может не беспокоить.

Совокупная долговая нагрузка государства связана с обслуживанием и погашением обязательств органов госуправления, органов денежно-кредитного регулирования, а также государственных банков и предприятий, в уставных фондах которых доля государственной собственности составляет более 50%.

Так, внешний долг государственного сектора в расширенном определении и внешний долг частного сектора, гарантированный государством, в первом полугодии 2018 г. уменьшился на USD269,9 млн (или на 1,1%) до USD24,705 млрд на 1 июля, что составляет 62,9% совокупного внешнего долга резидентов Беларуси.

Напряженный график платежей по внешнему долгу

График предстоящих платежей по валовому внешнему долгу резидентов Беларуси по состоянию на 1 июля 2018 г. включает платежи по основному долгу и процентам на общую сумму USD47,278 млрд, в том числе платежи со сроками:

◦ до 30 дней – USD2,092 млрд;

◦ от 31 дня до 90 дней – USD4,195 млрд;

◦ от 91 дня до 180 дней – USD2,185 млрд;

◦ от 181 дня до 270 дней – USD3,349 млрд;

◦ от 271 дня до 1 года (включительно) – USD2,163 млрд;

◦ от 1 года до 18 месяцев (включительно) – USD2,492 млрд;

◦ от 18 месяцев до 2 лет (включительно) – USD2,882 млрд;

◦ от 2 лет до 5 лет (включительно) – USD13,134 млрд;

◦ более 5 лет – USD11,884 млрд;

◦ срок не установлен (относятся обязательства по корреспондентским счетам, текущим счетам, вкладам «до востребования», просроченный долг и прочая задолженность кредиторам, по которым сроки возврата не установлены) – USD2,902 млрд.

Просроченная внешняя задолженность резидентов Беларуси в первом полугодии 2018 г. сократилась на USD65,2 млн (на 7%) до USD860,2 млн на 1 июля. В том числе просроченная внешняя задолженность государственного сектора в расширенном определении в первом полугодии 2018 г. уменьшилась на USD43,7 млн (на 17,8%) до USD202,2 млн на 1 июля.

Во втором полугодии 2018 г. – первом полугодии 2019 г. платежи резидентов Беларуси по внешнему долгу оцениваются на уровне USD16,868 млрд (с учетом операций по рефинансированию долга).

По состоянию на 1 июля 2018 г., золотовалютные резервы Беларуси составили USD6,831 млрд, покрывая лишь 40,5% предстоящих годовых платежей по внешнему долгу. В то время как согласно критерию Гидотти, золотовалютные резервы должны покрывать не менее 100% предстоящих годовых выплат по совокупному внешнему долгу резидентов страны (правительства, центрального банка, предприятий, банков).

Таким образом, текущий уровень золотовалютных резервов Беларуси не соответствует международным стандартам достаточности резервных активов и индикаторам экономической безопасности, что в случае негативного экономического сценария может поставить под угрозу стабильность государственных финансов и внутреннего валютного рынка.

В конечном счете, в текущей ситуации происходит усиление зависимости Беларуси от привлечения нового внешнего финансирования и, соответственно, от крупнейших иностранных кредиторов, в частности, России и Китая. К слову, внешняя задолженность правительства Беларуси перед правительством России по состоянию на 1 января 2018 г. составляет USD7,314 млрд.

Александр Муха, «Наше мнение»


популярное за неделю

Мнение

Комсомольская закалка
Комсомольская закалка Антон Орехъ
Почему нельзя верить Лукашенко
Почему нельзя верить Лукашенко Александр Хара
Юбилейные пляски
Юбилейные пляски Ирина Халип
Райское наслаждение
Райское наслаждение Валерий Карбалевич