Золотовалютные резервы под давлением долга Александр Муха

8.11.2018, 10:52

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Фото: AP

ЗВР Беларуси не соответствуют международным стандартам.

Поступление в Беларусь шестого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере USD200 млн позволило увеличить золотовалютные резервы страны в октябре текущего года.

Однако в среднесрочной перспективе сохранится достаточно существенное давление на золотовалютные резервы со стороны погашения и обслуживания валютных обязательств государства (правительства и Национального банка Беларуси).

По данным Национального банка, золотовалютные резервы Беларуси в октябре 2018 г. увеличились на USD181,3 млн (или на 2,6%) до USD7,108 млрд на 1 ноября (см. рисунок 1). При этом правительство и центральный банк в октябре 2018 г. исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на общую сумму около USD290 млн.

Увеличение международных резервных активов Беларуси в прошедшем месяце среди прочего обусловлено поступлением шестого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере USD200 млн.

На данный момент фонд выделил Беларуси USD1,8 млрд из общей суммы кредита в размере USD2 млрд. Поступление заключительного (седьмого) транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере USD200 млн ожидается в первом квартале 2019 г.

По расчетам BusinessForecast.by на основе данных Министерства финансов Беларуси и ЕФСР, с учетом предыдущего стабилизационного кредита фонда задолженность Беларуси по основному долгу двух кредитов фонда по состоянию на 1 ноября 2018 г. составляет USD2,771 млрд.

По состоянию на 1 ноября текущего года, структура золотовалютных резервов Беларуси выглядит следующим образом: резервные активы в иностранной валюте – USD4,323 млрд (+1% в январе-октябре 2018 г.), монетарное золото – USD1,833 млрд (минус 5,5%), специальные права заимствования – USD513,9 млн (минус 2,9%), прочие активы – USD437,6 млн (минус 22,4%) и резервная позиция в МВФ – USD0,028 млн (минус 2,9%).

В качестве негативного момента необходимо отметить снижение золотовалютных резервов Беларуси в январе-октябре 2018 г. на USD207,6 млн в абсолютном выражении (или на 2,8%).

В целом нынешний период развития экономики Беларуси, к сожалению, характеризуется хронической недостаточностью уровня золотовалютных резервов.

Так, по методологии МВФ, достаточным является уровень резервов, который соответствует трехмесячному импорту товаров и услуг. В Беларуси этот критерий не соблюдается – золотовалютных резервов страны (USD7,108 млрд на 1 ноября 2018 г.) хватит, чтобы оплатить лишь 2,1 месяца импорта товаров и услуг. При расчете значения критерия использовался показатель платежей по импорту товаров и услуг, доходам и трансфертам нефинансовых предприятий и домашних хозяйств в августе 2018 г. (USD3,460 млрд).

В результате, чтобы соответствовать критерию трехмесячного импорта золотовалютные резервы Беларуси в настоящее время должны составлять не менее USD10,381 млрд.

В то же время, для стран, экспортирующих продукцию с высокой волатильностью спроса и цен (а Беларусь к ним относится), рекомендуемым критерием является не трехмесячный, а шестимесячный импорт. Его, к примеру, придерживаются Центральный банк Чили и Национальный банк Польши. В этом случае величина золотовалютных резервов Беларуси должна составлять не менее USD20,761 млрд, то есть в 2,9 раза больше текущего уровня.

В текущей ситуации золотовалютные резервы предназначены, в первую очередь, для погашения и обслуживания внешних и внутренних долговых обязательств государства (правительства и Нацбанка), номинированных в иностранной валюте.

В ближайшие годы осуществление платежей по внешнему долгу резидентов Беларуси будет оказывать заметное понижательное давление на золотовалютные резервы страны (при прочих равных условиях).

По данным Нацбанка, совокупный внешний долг резидентов Беларуси в первом полугодии 2018 г. снизился на USD670,1 млн (или на 1,7%) до USD39,259 млрд на 1 июля, что составляет 68,5% к годовому ВВП страны. Таким образом, относительный показатель внешнего долга резидентов Беларуси превышает порог экономической безопасности (не более 60% к ВВП), что не может не беспокоить.

Совокупная долговая нагрузка государства связана с обслуживанием и погашением обязательств органов госуправления, органов денежно-кредитного регулирования, а также государственных банков и предприятий, в уставных фондах которых доля государственной собственности составляет более 50%.

Так, внешний долг государственного сектора в расширенном определении и внешний долг частного сектора, гарантированный государством, в первом полугодии 2018 г. уменьшился на USD269,9 млн (или на 1,1%) до USD24,705 млрд на 1 июля, что составляет 62,9% совокупного внешнего долга резидентов Беларуси.

Напряженный график платежей по внешнему долгу

График предстоящих платежей по валовому внешнему долгу резидентов Беларуси по состоянию на 1 июля 2018 г. включает платежи по основному долгу и процентам на общую сумму USD47,278 млрд, в том числе платежи со сроками:

◦ до 30 дней – USD2,092 млрд;

◦ от 31 дня до 90 дней – USD4,195 млрд;

◦ от 91 дня до 180 дней – USD2,185 млрд;

◦ от 181 дня до 270 дней – USD3,349 млрд;

◦ от 271 дня до 1 года (включительно) – USD2,163 млрд;

◦ от 1 года до 18 месяцев (включительно) – USD2,492 млрд;

◦ от 18 месяцев до 2 лет (включительно) – USD2,882 млрд;

◦ от 2 лет до 5 лет (включительно) – USD13,134 млрд;

◦ более 5 лет – USD11,884 млрд;

◦ срок не установлен (относятся обязательства по корреспондентским счетам, текущим счетам, вкладам «до востребования», просроченный долг и прочая задолженность кредиторам, по которым сроки возврата не установлены) – USD2,902 млрд.

Просроченная внешняя задолженность резидентов Беларуси в первом полугодии 2018 г. сократилась на USD65,2 млн (на 7%) до USD860,2 млн на 1 июля. В том числе просроченная внешняя задолженность государственного сектора в расширенном определении в первом полугодии 2018 г. уменьшилась на USD43,7 млн (на 17,8%) до USD202,2 млн на 1 июля.

Во втором полугодии 2018 г. – первом полугодии 2019 г. платежи резидентов Беларуси по внешнему долгу оцениваются на уровне USD16,868 млрд (с учетом операций по рефинансированию долга).

По состоянию на 1 июля 2018 г., золотовалютные резервы Беларуси составили USD6,831 млрд, покрывая лишь 40,5% предстоящих годовых платежей по внешнему долгу. В то время как согласно критерию Гидотти, золотовалютные резервы должны покрывать не менее 100% предстоящих годовых выплат по совокупному внешнему долгу резидентов страны (правительства, центрального банка, предприятий, банков).

Таким образом, текущий уровень золотовалютных резервов Беларуси не соответствует международным стандартам достаточности резервных активов и индикаторам экономической безопасности, что в случае негативного экономического сценария может поставить под угрозу стабильность государственных финансов и внутреннего валютного рынка.

В конечном счете, в текущей ситуации происходит усиление зависимости Беларуси от привлечения нового внешнего финансирования и, соответственно, от крупнейших иностранных кредиторов, в частности, России и Китая. К слову, внешняя задолженность правительства Беларуси перед правительством России по состоянию на 1 января 2018 г. составляет USD7,314 млрд.

Александр Муха, «Наше мнение»