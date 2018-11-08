Cанкт-Петербург признан самым протестным городом России
- 8.11.2018, 13:51
Среди россиян зафиксирован резкий рост протестных настроений.
В течение последнего года, с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года, в России был зафиксирован значительный рост протестной активности населения, говорится в докладе Центра экономических и политических реформ, пишет «Настоящее время».
За год в российских городах прошли 2526 протестных акций. Причем только в третьем квартале 2018 года их было 1244. Для сравнения – за весь 2017-й прошло 1479 акций.
• Две трети всех протестных акций связаны с различными социально-экономическими поводами для недовольства населения – около 74%,
• половина протестов (46,5%) – с пенсионной реформой,
• 16,4% носили политический характер (значительная часть их была проведена сторонниками Алексея Навального),
• 7,3% были вызваны экологическими проблемами (3,5% из них – "мусорные протесты"),
• 7% – протесты обманутых дольщиков,
• 6,2% – акции против роста тарифов ЖКХ,
• 4,9% – невыплаты зарплат,
• 0,5% – системы "Платон".
В десятку самых протестных городов вошли:
• Санкт-Петербург,
• Ростовская область (лидер по трудовым протестам),
• Краснодарский край (лидер по протестам обманутых дольщиков),
• Саратовская область,
• Московская область,
• Оренбургская область (лидер по пенсионным протестам),
• Челябинская область,
• Свердловская область,
• Москва,
• Волгоградская область.
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Среди политических партий наибольшую активность в организации и проведении акций демонстрировала КПРФ. На втором месте – оппозиционный политик Алексей Навальный, на третьем – профсоюзы.