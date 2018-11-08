Cанкт-Петербург признан самым протестным городом России 8.11.2018, 13:51

Среди россиян зафиксирован резкий рост протестных настроений.

В течение последнего года, с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года, в России был зафиксирован значительный рост протестной активности населения, говорится в докладе Центра экономических и политических реформ, пишет «Настоящее время».

За год в российских городах прошли 2526 протестных акций. Причем только в третьем квартале 2018 года их было 1244. Для сравнения – за весь 2017-й прошло 1479 акций.

• Две трети всех протестных акций связаны с различными социально-экономическими поводами для недовольства населения – около 74%,

• половина протестов (46,5%) – с пенсионной реформой,

• 16,4% носили политический характер (значительная часть их была проведена сторонниками Алексея Навального),

• 7,3% были вызваны экологическими проблемами (3,5% из них – "мусорные протесты"),

• 7% – протесты обманутых дольщиков,

• 6,2% – акции против роста тарифов ЖКХ,

• 4,9% – невыплаты зарплат,

• 0,5% – системы "Платон".

В десятку самых протестных городов вошли:

• Санкт-Петербург,

• Ростовская область (лидер по трудовым протестам),

• Краснодарский край (лидер по протестам обманутых дольщиков),

• Саратовская область,

• Московская область,

• Оренбургская область (лидер по пенсионным протестам),

• Челябинская область,

• Свердловская область,

• Москва,

• Волгоградская область.

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Среди политических партий наибольшую активность в организации и проведении акций демонстрировала КПРФ. На втором месте – оппозиционный политик Алексей Навальный, на третьем – профсоюзы.