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В Барановичах минчанка избила контролера

  • 8.11.2018, 17:21
Архивное фото Intex-press

Возбуждено уголовное дело.

В Барановичах 30 октября, около 18.30, два контролера-ревизора проверяли в автобусе документы на проезд. На остановке «Автовокзал» контролер задержала за безбилетный проезд жительницу Минска, рассказали intex-press.by в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Женщина толкнула контролера, кулаком ударила по правой щеке, а после стала выкручивать ей руки и ударила сумочкой по лицу.

На место происшествия прибыли милиция и скорая помощь.

6 ноября в отношении минчанки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 УК РБ («Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.


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