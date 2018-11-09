Колокол свободы: какими правами обладало народное вече в Полоцком княжестве 9.11.2018, 10:58

Истоки демократии в истории наших предков.

Новгородское вече обладало могучей властью, которая не допускала княжеского произвола, пишет litvin.pl.

Новгородцы могли выгнать из своих владений любого неугодного им князя, не взирая на знатность его рода и заслуги. Располагало ли властью подобной новгородской и полоцкое вече?

У разных историков по этому поводу разные мнения. Некоторые исследователи вообще отрицают влияние народного собрания и полоцкого боярства на государственные дела. Мол, вся власть к 13 веку принадлежала только князю и власть его была едва ли не абсолютной. Только так можно было консолидировать военную силу, чтобы народ смог дать отпор немецким рыцарям, надвигавшимся из Балтии на уделы полочан.

Для понимания роли полоцкого веча исследователи обращаются к «Великой Хронике Литовской и Жмойтской», которая рассказывает о полоцких порядках после поражения русских князей от татар на реке Калке.

Городское вече выражало волю народа

Примерно в середине 13-го века полочане решают вести войну литовцам. На город двинулся со своей дружиной литовский князь Микгайло. Что предприняли полочане? Едва гонец прискакал с известием о движении литвы, как горожане сразу же ударили в колокол. В Полоцк повалил народ из окрестных селений. Стали собираться люди из посада.

Всего собралось, если верить Хронике, до 20 тысяч полочан, которые стали сразу же вооружаться. Во главе их встали 30 избранных мужей, которые и распределили все войско у стен Полоцка. Меры по обороне града успеха не обеспечили. Князь Микгайло неожиданно ударил на полочан и разогнал горожан, заняв замки. Так он стал княжить в Полоцке.

Власть над Полоцком, как видно, принадлежала трем десяткам бояр, которые и выполняли судебные, военные, административные функции. На должности этих "менеджеров" назначал общий сход горожан, который начинал свою работу по звону городского колокола.

Если верить сообщениям «Великой Хроники Литовской и Жмойтской», Полоцк в середине XIII века представлял собой самоуправляющуюся республику, в которой правили бал аристократы,

Точная дата захвата Полоцка литовцами исторической науке неведома. В 1239 г. на полоцком престоле еще находился князь Брячислав, дочь которого вышла замуж за князя Александра Ярославича Новгородского.

Древний Полоцк по рисунку П.Татарникова

Иногда полочане выступают против князей полоцких. К примеру, в 1186 г. на Полоцк ополчились дружины князя Давида Ростиславича Смоленского, новгородцев и полоцких князей. Но полочане решили не идти против смолян и не воевать против Новгорода. Никакого князя при этом не упоминается. Решение приняло полоцкое вече, которое и уладило все проблемы мирным путем, сохранив земли от разорения.

Ряд историков полагает, что по данным русских летописей получается. что между 1186 и 1199 годами Полоцк вообще не знал никакой княжеской власти, а подчинялся только вечевым решениям.

Князь Владимир, который допустил появление католических миссионеров в Прибалтике, обретает власть только как военный вождь, его права строго ограничивает собрание сильных мужей. По «Хронике Ливонии» можно четко очертить ряд функций полоцкого князя. В первую очередь ему принадлежало право возглавлять военные силы в случае похода или обороны города. Далее князь занимался дипломатией и заключал мир с неприятелем.

К примеру, князь Владимир Полоцкий договаривался с немцами о разграничении сфер влиянии в Придвинье. Для ведения войны князь мог пользоваться не только личной дружиной, но и собираемым на территории княжества ополчением, а также нанимать за пределами земель полоцких военных отрядов. Тот же Владимир призывал на помощь литовцев для набегов не немецкие замки. Князь лично общался с рижским епископом.

Русский историк Татищев в своем труде отмечал имена полоцкой знати, которая имела влияние на политику княжества. Среди полоцкой аристократии были тиун Жирный, тысяцкий Симеон, ключник Добрыня, посадник Воин (начало 13 века). Посадник сосредоточивал в своих руках самые главные функции. Он мог приказать сзывать вече, управлял гражданскими делами в городе, выбирал вместе с другими сильными людьми кандидатуру на пост князя. Все перечисленные обладатели должностей образовывали княжеский совет. На вече допускались только лично свободные жители, они и только они имели право голоса.

Автор «Великой Хроники Литовской и Жмойтской» склонен был проводить параллели между двумя влиятельными европейскими «республиками» 13 века — Полоцкой и Венецианской. В 1172г. венецианцы также образовали Большой Совет, который ограничил самовластие Дожей. Имена самых почитаемых и знатных аристократов Венецианской республики с 13 века записывались в «Libro d’oro» — «Золотую книгу. Их власть к 1310 г. во многом укрепилась с созданием «Совета десяти». Сходные с полоцкими были порядки и в торговых республиках Новгорода и Пскова, где с 13 века также правили аристократические группы.

На ведущую роль полоцкого веча в решении государственных задач указывают летописные своды, которые не упоминают по имени полоцкого князя с начала 80-х годов XII века. Они говорят скорее о полочанах, используют термин «полоцкие князья».