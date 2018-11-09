Александра Саснович: Все время стремлюсь расти, чтобы быть лучше кого-то 9.11.2018, 13:29

Александра Саснович

Теннисистка рассказала о психологической подоплеке своей игры.

Белорусская теннисистка Александра Саснович в интервью корреспонденту "Прессбола" Сергею Щурко рассказала, что не любит психологов, лезущих в душу.

- Что можно сказать об игре Саши Саснович?

- Она играет разнообразно, умеет и атаковать, и защищаться. У нее есть характер, цепкость, быстрота и сила. Воля. Еще она непредсказуема. Никогда не поймешь, куда пробьет. Она именно играет, а не делает работу на корте, не “бей-беги”. Это, может, самое ценное ее качество.

- Остается только удивляться, как при таком разнообразии Саснович всего лишь 30-я в мире.

- Не могу полностью сконцентрироваться на игре, обращаю внимание на множество незначительных деталей. Как папа опустил голову, как мама посмотрела на трибуну, кто ушел, кто пришел. Если во время тренировки вижу на кортах курящего человека, сразу отправляюсь делать ему замечание. Все-таки человек должен иметь уважение к спортсмену. Но все это лишнее и отвлекает. Я это понимаю и борюсь с собой.

- Может, помощь психолога будет кстати?

- Не люблю психологов. Я была трудным ребенком, папу вызывали в нашу гимназию — говорили, что его дочке надо заниматься с детским психологом дополнительно. Хотя у нас и так в программе были два урока в неделю. Все по той же причине — не хотела открываться перед другими. Представляете, с пяти-шести лет я была уже закрытой? Мама с папой тоже меня не всегда понимали. Но я слушаю их, и мое мнение о чем-то возможно поменять. Полностью довериться, пусть и профессионалу, рассказать все, что у меня на душе...

Нет, я этого делать не буду. Может, да и скорее всего, он это никому не расскажет, но мне не хотелось бы, чтобы содержимое моей головы знал кто-то другой. Так надежнее. Мне говорят, что я хочу только так, как я хочу. И сама вижу, что все время стремлюсь расти, чтобы быть лучше кого-то. Не говорю ничего, но человек чувствует мое соперничество, ощущает мою энергетику. Я сложная, и сама с собой не стала бы связываться. Как говорит моя мама, плюсов у меня не очень много.