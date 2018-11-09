Названа самая безопасная страна для путешествий 2 9.11.2018, 14:39

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При составлении рейтинга были проанализированы 20 популярных турнаправлений.

Специалисты британской ассоциации потребителей Which? опубликовали рейтинг самых безопасных стран для туристов. Лидировала в перечне Исландия, которая оказалась самой безопасной по всем параметрам, пишет korrespondent.net.

Далее за ней расположились ОАЭ и Сингапур, а замкнули первую пятерку Испания и Австралия.

В первую десятку также вошли Канада, Япония, Марокко, Иордания и Барбадос.

Что касается самых неблагоприятных стран, то ими оказались Турция и Южная Африка, где наблюдается высокий уровень преступности, а также угроза заражения вирусами.

При составлении рейтинга специалисты проанализировали данные по двадцати популярнейшими туристическими направлениями. Страны были оценены по ряду критериев, среди которых: уровень преступности, угроза стихийных бедствий и терактов, а также угроза здоровью.