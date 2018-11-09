Анджей Дуда: Миллион украинских иммигрантов не угрожает Польше 1 9.11.2018, 19:28

АНДЖЕЙ ДУДА

ФОТО: EPA

По словам президента Польши, они часто работают очень тяжело и выполняют работу, за которую поляки не хотят браться.

Польский президент Анджей Дуда заявил, что он не замечал, чтобы украинцы вредили или как-то обижали поляков в Польше.

С таким заявлением глава Польши выступил в эфире "Радио Мария", сообщает "Польское радио".

Дуда отвечал на вопрос, связанный с возможными угрозами со стороны иммигрантов. Он отметил, что больше всего из иностранцев в Польшу приезжает именно украинцев, и, как ему известно, они в основном находятся и работают в Польше легально.

"И я не заметил, чтобы они обижали или вредили полякам", - сказал Дуда.

"По подсчетам, у нас есть примерно 1 миллион иммигрантов из Украины, которые не создают в нашей стране, как мне известно, никаких опасных организаций, не создают террористической опасности, чего мы боимся больше всего.

Они часто работают очень тяжело и выполняют работу, за которую поляки не хотят браться", - сказал Дуда.

Он отметил, что не видит угрозы для религиозной или национальной ситуации в Польше в связи с потоком иммигрантов.