Анджей Дуда: Миллион украинских иммигрантов не угрожает Польше

Анджей Дуда: Миллион украинских иммигрантов не угрожает Польше1
- 9.11.2018, 19:28
По словам президента Польши, они часто работают очень тяжело и выполняют работу, за которую поляки не хотят браться.
Польский президент Анджей Дуда заявил, что он не замечал, чтобы украинцы вредили или как-то обижали поляков в Польше.
С таким заявлением глава Польши выступил в эфире "Радио Мария", сообщает "Польское радио".
Дуда отвечал на вопрос, связанный с возможными угрозами со стороны иммигрантов. Он отметил, что больше всего из иностранцев в Польшу приезжает именно украинцев, и, как ему известно, они в основном находятся и работают в Польше легально.
"И я не заметил, чтобы они обижали или вредили полякам", - сказал Дуда.
"По подсчетам, у нас есть примерно 1 миллион иммигрантов из Украины, которые не создают в нашей стране, как мне известно, никаких опасных организаций, не создают террористической опасности, чего мы боимся больше всего.
Они часто работают очень тяжело и выполняют работу, за которую поляки не хотят браться", - сказал Дуда.
Он отметил, что не видит угрозы для религиозной или национальной ситуации в Польше в связи с потоком иммигрантов.