Князь Курбский: какие подвиги совершил враг Ивана Грозного во славу ВКЛ 1.12.2018, 9:59

Переход князя на нашу сторону помог в Ливонской войне.

Князь Андрей Курбский отличился во многих военных делах начала царствования царя Ивана Четвертого. Под Казанью, во время решительного штурма, он бросился в бой против врага, который в пять раз превосходил его отряд. Курбский победил и снискал уважение царя рассудительностью, отвагой, пишет «Литвин».

Очень скоро храбрый князь-полководец вошел в круг самых приближенных лиц царя Ивана Грозного. Первая стычка с русским царем произошла во время болезни монарха. Тот пожелал посадить после себя на трон сына Дмитрия. Но было очевидно, что ввиду малолетства последнего страной будут править Захарьины. Близкие царю люди, в том числе и Андрей Курбский, не понаслышке знавшие о жесткости царя, все же наотрез отказались присягать его сыну.

Начиная с 1562 года в стране начались преследования и казни подозреваемых в измене Грозному его единомышленников-реформаторов — попа Сильвестра и правителя Алексея Адашева. Хотя Курбский был верен царю, он подозревал, что и его не минует сия участь. Князь Андрей предчувствовал наступление опричнины и опасался за свою жизнь недаром. Хотя в воинских предприятиях царя он вел себя храбро, вел войско царя к победам. Вплоть до 1564 года Курбский лично участвовал в военных походах Ливонской кампании.

Король Сигизмунд-Август и магнаты неоднократно предлагали ему перейти на сторону ВКЛ. Литвинская разведка хорошо была осведомлена о недоверии царя Ивана своим ближним боярам, о казнях московской аристократии.

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Князь Радзивилл вел с Курбским оживленную переписку, убеждая отказаться от службы московитам. Однако покинуть страну Курбский решился лишь в 1564 году при получении известия от доверенных людей, что и он попал в опалу, что его участь предрешена и вскоре он будет арестован царскими подручными.

В этом же году Князь Литовский передает Курбскому вначале во временное, а затем полное владение немалые земли в Литве и на Волыни, которые закрепляются и за его потомками. Отныне гербом его рода становится Лев II (польский Леварт).

Знакомый со всей системой обороны русских, Андрей Михайлович участвует в военных действиях против Русского государства. В 1564 году этот полководец отправляется вместе с литвинскими войсками на осаду Полоцка, а затем захват Великолуцкой области. На Полоцк ходил он и повторно в 1579 году.

Курбский прекрасно знал окрестности Полоцка, поскольку именно он наводил пушки московской артиллерии на полоцкий замок в 1563 году. При подходе к городу войск Батория Курбский также оказал большие услуги польско-литвинской рати, намечая выгодные направления атак и обстрелов земляных валов.

В марте 1565 года, хорошо зная местность, Андрей Курбский не только участвует в литовском вторжении, но и дает разумные советы, которые в немалой степени способствовали победе Августа-Сигизмунда. В дневнике рижского дипломата рассказывается о том, что именно Курбский смог преодолеть оборону русских, разорить их воеводства и взять с собой немало пленных. Считается, что он даже умолял Сигизмунда позволить ему пойти на Москву вместе с тридцатитысячной литовской армией.

Современники указывали, что якобы князь Андрей Курбский даже уговаривал короля приковать его цепями к телеге, но только чтобы он мог указать войску Польши и Литвы лучший путь к Москве. Страстно желал князь отомстить своему обидчику — царю Ивану Грозному.

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Польский историк Окольский пишет, что московский князь, получивший в Литве имя князя Ярославского, был великим не только по происхождению, но и по должности и доблести. Ведь этот военачальник обладал немалым умом и одержал множество побед. Окольский указывает, что счастлива была его и судьба – изгнанника на чужбине принял и одарил сам польский король.

Большой интерес представляет переписка Курбского с Иваном Грозным. Последний жалуясь на изменщиков-бояр, склоняет его к покаянию. Но тот остается непреклонным. Царю он отвечает кратко, что возражать ему не желает (хотя у него есть что ответить). Свою надежду Андрей Курбский возлагает лишь на Божий суд.

В 1569 году волынские магнаты обратились к Сигизмунду Августу с жалобой на Курбского – якобы он слишком их притесняет. Посланцы просили конфисковать у князя дарованные земли. Однако польский король не стал рассматривать прошение, заявив, что эти земли были получены князем «по серьезным государственным причинам».

В браке Курбский был трижды. От первого и третьего брака родилось трое сыновей, которые продолжали служить княжеству Литовскому, и дочь. Скончался Андрей Михайлович в собственном имении Миляновичи в 1583 году. После смерти его душеприказчика Острожского по решению польского сейма часть владений, в частности, город Ковель, у вдовы и последнего сына были отобраны. Впоследствии часть конфискованных земель Дмитрий Курбский, будучи королевским старостой, смог получить обратно.