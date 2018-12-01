«Газпром» занял 2,3 миллиарда евро у западных банков 4 1.12.2018, 15:54

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Чистый долг российского «национального достояния» превысил $38 миллиардов.

Группа «Газпром» в октябре 2018 года привлекла долгосрочный кредит от J.P.Morgan на сумму 1,1 млрд евро с процентной ставкой в размере EURIBOR +1,6% и сроком погашения в 2023 году, говорится в отчете «Газпрома» по МСФО. Об этом пишет сайт finanz.ru.

Также в октябре группа привлекла долгосрочный кредит от Intesa Sanpaolo на сумму 1,2 млрд евро с процентной ставкой в размере EURIBOR +1,75% и сроком погашения в 2023 году.

Также в октябре группа заключила договор о привлечении долгосрочного кредита от ПАО «Сбербанк» на сумму 10 млрд российских руб. с процентной ставкой, размер которой устанавливается при заключении каждой кредитной сделки, и сроком погашения в 2023 году. В ноябре 2018 года по данному договору группа привлекла 5,3 млрд руб. с процентной ставкой 8,65% и сроком погашения в 2019 году. В октябре же группа привлекла долгосрочный кредит Газпромбанка на сумму 15 млрд руб. и сроком погашения в 2021 году.

Чистый долг «Газпрома» увеличился за 9 месяцев на 10%, с 2,397 трлн российских руб. по состоянию на 31 декабря 2017 года до 2,626 трлн руб. по состоянию на 30 сентября 2018 года. Данное изменение в основном связано с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи с увеличением курсов доллара США и евро по отношению к российскому рублю.

Как сообщалось ранее, совет директоров «Газпрома» пересмотрел бюджет и инвестпрограмму на 2018 год. Согласно бюджету «Газпрома» на 2018 год в новой редакции, размер внешних финансовых заимствований составит 518 млрд российских руб. (рост на 101,029 млрд руб.).

Ранее размер внешних финансовых заимствований в 2018 году был запланирован на уровне 416,971 млрд руб. (на 42,5% выше уровня 2017 года).