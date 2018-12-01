Топ-10 новых сериалов зимы 1.12.2018, 18:10

Мировая сериальная фабрика запускает новые шоу.

Пришла зима, ударили морозы, и только верный телевизор подмигивает глазом-светодиодом. Такие тоскливые вечера — лучшее время для того, чтобы ненадолго забыть о прогулках и погрузиться в какой-нибудь выдуманный мир. Мировая сериальная фабрика прекрасно знает запросы зрителей и приготовилась запускать новые шоу. Onliner.by отобрал десяток самых перспективных проектов.

«Грязный Джон» (с 25 ноября)

В самом конце осени стартует любопытный драматический мини-сериал, основанный на реальной истории. Точнее — на подкасте и серии статей репортера Los Angeles Times Кристофера Гоффарда.

Дебра — женщина в годах, у которой есть взрослая дочь, но нет любви. Однажды она встречает мужчину мечты, нежного, внимательного и заботливого. Все как-то уж очень хорошо. А может он маньяк, а не врач, каковым представился? Что он скрывает? Почему следит за всем семейством? Что за незнакомка таскается за ним? Джон оказывается непростым парнем, ведущим сложную психологическую игру. Теперь главное — не проиграть в ней.

Постановкой «Грязного Джона» занимался Джеффри Рейнер, давно закрепившийся на сериальном поприще. Например, он приложил руку к «Фарго» и «Электрическим снам Филипа К. Дика».

«Летящие сквозь ночь» (с 3 декабря)

Наконец-то! Этот сериал ждали еще летом, потом осенью. В какой-то момент начало казаться, что проект перенесли на следующий год, если вообще не закрыли. Но нет, теперь-то мы точно знаем, что «Летящие» выйдут совсем скоро — уже на следующей неделе.

Сериал снят по одноименной повести Джорджа Мартина. В центре внимания — ученые, которые на корабле Nightflyer летят к границе Солнечной системы. Там они намерены найти инопланетян. Чем ближе исследователи к месту предполагаемого контакта, тем более враждебной становится обстановка. А еще есть капитан, которого никто никогда не видел вживую. Кажется, управляющий кораблем искусственный интеллект задумал свести с ума и уничтожить команду до того, как она встретит пришельцев.

«Летящие сквозь ночь» — очень дорогостоящий проект. Настолько, что Syfy его не потянул и был вынужден обратиться за помощью к Netflix. Гигант подкинул деньжат в обмен на права показа сериала в США.

«Берлинские псы» (с 7 декабря)

Обычно в наши подборки попадают сугубо американские шоу. Но вот редкое исключение — немецкий сериал. Производителем, правда, все равно значится вездесущий Netflix. Однако действия происходят в Берлине, что ясно из названия.

Убит основной игрок немецкой футбольной сборной. Расследование дела поручили двум полицейским. Один, что важно, родом из восточной части Берлина, а другой вообще турок. Им придется преодолеть множество разногласий, чтобы вместе навалять террористам, наркоторговцам и прочим негодяям.

Есть опасение, что «Берлинские псы» скатятся в нравоучительную историю о преодолении межнациональных разногласий. Но не исключено, что немцы все же сняли крепко сбитый полицейский детектив, чего от них и ждут.

«Полярный круг» (с 21 декабря)

Еще один сериал про полицейских, и снова не американский. «Полярный круг» — настоящая экзотика, ведь перед нами проект из Финляндии! К тому же декорации шоу как нельзя лучше подходят для зимы.

Действия картины развернутся в заснеженной Лапландии. Местный детектив находит в заброшенной хижине умирающую проститутку, в крови которой вскоре обнаруживают смертельно опасный вирус. Дело непростое, поэтому за расследование берется интернациональная группа во главе с немецким вирусологом. Дальше следуют туманные намеки на некие загадки, неожиданные сюжетные повороты и прочие завлекалочки.

«Проект „Синяя книга“» (с 9 января)

Загадок в этом сезоне вообще будет много. Вот, например, сразу после всех праздников стартует «Проект „Синяя книга“». Авторы очень воодушевленно заигрывают со своей фантазией и реальностью. Получатся ли из этого новые «Секретные материалы»? Сомневаемся, но вдруг.

Создатели сериала интригуют, что история базируется на исторической действительности. В центре сюжета — реально существовавший доктор Джозеф Аллен Хайнек. В конце 1940-х годов военные пригласили его сотрудничать в рамках проекта «Синяя книга», направленного на расследование сообщений об НЛО. Постепенно Джозеф из скептика превращается в убежденного сторонника идеи существования таких объектов.

К шоу можно было бы отнестись с прохладцей, однако за ним стоит Роберт Земекис. А главную роль сыграл «Петир Бейлиш» — Эйдан Гиллен.

«Перерождение» (с 14 января)

Этот проект мы также ждали осенью, но объявление даты релиза не оставило сомнений — сериал запустят в начале следующего года. Пока запланировано девять эпизодов длительностью около часа каждый. Быть ли второму сезону, покажет интерес зрителей.

Напомним о сюжете. Недалекое будущее. Немножко эпидемии и «секретных правительственных опытов», и пожалуйста — человечество стоит на грани уничтожения. Виной всему кровожадные и очень умные вампиры, в которых превращается все больше и больше людей. Надежда на спасение — девочка Эми, которую надо срочно доставить в лабораторию. Агент, которому поручают дело, проникается к малышке симпатией и решает защитить ее.

В основе сериала лежит трилогия американского писателя Джастина Кронина. Книги о вампирах неплохо приняли в литературном сообществе, так что не грех их экранизировать. Может, даже получше «Сумерек» вышло.

«Убийственный класс» (с 16 января)

Ура, снова комиксы! Кажется, телевизионщики нашли неиссякаемый источник «вдохновения». На этот раз нам решили показать адаптацию комиксов Рика Ремендера, больше известных под общим названием «Академия смерти».

Главный герой — проблемный подросток Маркус. Волей судьбы он оказывается в элитной школе для детей профессиональных убийц. Здесь тинейджеров учат всему плохому, что не очень-то нравится пареньку. Ему придется как-то выживать среди озверевших одноклассников, стараясь при этом сохранять приверженность неким моральным принципам.

«Убийственный класс» — проект братьев Руссо, которые числятся режиссерами двух частей «Первого мстителя» и «Войны бесконечности». Среди актеров большинство успели зарекомендовать себя в разных сериалах, хотя есть парочка звезд и из большого кино.

«Черный понедельник» (с 20 января)

Все финансисты мира до сих пор помнят 19 октября 1987 года. Этот день вошел в историю как «черный понедельник», когда произошел крупнейший обвал фондового рынка. Крах затронул не только Уолл-Стрит, но также крупнейшие биржи по всей планете. Сериал, как следует из названия, в качестве фона использует именно это событие.

Впрочем, «Черный понедельник» — не столько драма с документальной фиксацией произошедшего, сколько комедия с большой долей выдумки. Шоу посвящено группе финансистов-лузеров, которые благодаря обвалу не только ничего не потеряли, но даже смогли хорошенько заработать и повеселиться.

То, что будет много шуток и приколов, следует из режиссерского и продюсерского состава. Эван Голдберг, например, работал над «Полным расколбасом» и «Суперперцами», а Сет Роген и вовсе отмечается чуть ли не в каждом втором проекте с комедийным фоном.

«Академия „Амбрелла“» (с 16 февраля)

Под конец зимы запустят еще одно шоу, созданное на базе рисованных историй. Оригинал появился еще 10 лет назад под авторством экс-вокалиста группы My Chemical Romance.

Жили-были четыре десятка женщин. Однажды они забеременели и одновременно родили детей со сверхспособностями. Семеро из них были отобраны в академию «Амбрелла», которой заправляет маскирующийся под обычного бизнесмена инопланетянин. Спустя много лет после «выпуска» подросшие детишки соберутся на похороны пришельца и будут вынуждены объединиться, чтобы спасти мир от неведомой угрозы.

«Я — ночь» (начало года)

Если не комиксы, то реальность. Где-то в начале года, но пока без точной даты, выйдет мини-сериал «Я — ночь». На этот раз речь пойдет о попытке пролить свет на одно из самых загадочных убийств Америки.

Элизабет Шорт, которую вскоре после гибели прозвали то ли «Черным Георгином», то ли «Черной Орхидеей», была зверски убита в 1947 году. Кто это сделал, до сих пор неизвестно. Однако с давней историей как-то связана девушка Фауна Ходел, которую еще младенцем отдали на воспитание чернокожей уборщице. Теперь подросшая Фауна хочет найти свою биологическую маму, однако сталкивается с сопротивлением сильных мира сего.

В режиссерском кресле проекта сидела Пэтти Дженкинс, известная по таким работам, как «Чудо-женщина» и «Монстр». Из актеров-знаменитостей есть Крис Пайн — Кирк из последних «Стартреков» и летчик Тревор из все той же «Чудо-женщины».