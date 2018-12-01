«Просрочил два платежа, размер пени сопоставим с ценой нового авто» 1.12.2018, 21:16

История покупки автомобиля в лизинг.

Сергей — ипэшник, занимается перевозками в такси. В апреле 2017 года он заключил договор с компанией «Авангард-Лизинг» и взял в финансовую аренду автомобиль Volkswagen Polo GT стоимостью 12 528 долларов на 38 месяцев, пишет tut.by.

Общая стоимость договора составила 27 155 долларов. К сожалению, не обошлось без просрочек, из-за которых с Сергея сейчас требуют сумму, которая равна стоимости нового авто.

— Каждый месяц я платил 1350 рублей, за год получилось почти 14 тысяч рублей. По истечении 38 месяцев я мог выкупить автомобиль по остаточной стоимости 689 долларов. Так получилось, что один раз я просрочил платеж. Пошел в лизинговую компанию и попросил об отсрочке, так как в договоре написано, что компания может пойти на уступки. Потом произошла вторая просрочка. Я снова пошел просить об отсрочке. После этого я уже внимательно прочитал договор и ужаснулся: условия были просто кабальными. Штраф за пользование чужими средствами — 365% годовых, — говорит Сергей.

Поскольку периодически на этой машине работали нанятые водители, то в лизинговой компании попросили, чтобы на них оформили страховой полис КАСКО. При приеме на работу водители ездили в офис лизинговой компании, чтобы подписать документы. Всего за год у Сергея работали четыре человека.

— Через год я понял, что с нынешними тарифами в такси, чтобы заработать на лизинговые платежи и зарплату, машина должна ездить едва ли не круглосуточно. Водители не выдерживали такой темп работы. Да и в лизинговой компании мне ограничили месячный пробег на уровне 5 тысяч км. Я им говорю: ну как я могу собрать деньги с таким пробегом? Чтобы машина зарабатывала и отрабатывала, нужно, чтобы один человек уходил, второй тут же садился. Я и так работал по 80−90 часов в неделю, чтобы собрать деньги только на лизинговые платежи. Но на уступки мне не шли. А за каждый километр сверх лимита пробега по договору мне должны были насчитывать 0,13 доллара.

Расторгнуть договор в одностороннем порядке Сергей не мог. В итоге он принял решение прекратить работу в такси и перестал вносить платежи. 10 июля лизинговая компания вернула свое имущество — автомобиль Volkswagen Polo. А позже Сергей, его поручители и бывшие водители получили уведомления из отдела принудительного исполнения, где говорилось о взыскании с них 25 934 рублей.

— Я сам виноват, что подписал договор на таких условиях. Но самое неприятное, что водители, которых я нанимал, оказались поручителями.

Официальных поручителей по договору лизинга у Сергея было двое — супруга и друг. Они указаны в договоре лизинга, который есть на руках у бывшего ипэшника-таксиста.

— Когда я перестал вносить лизинговые платежи, письмо с предупреждением о необходимости оплаты пришло всем водителям. Хотя они никаких документов о поручительстве не подписывали. Один из водителей, Владимир (имя изменено. — Прим. ред.), поехал в лизинговую компанию и добился, чтобы ему все же принесли договор. Но он утверждает, что там стоит не его подпись. И другие водители утверждают, что в поручительстве стоит не их подпись.

Сергей и трое водителей написали заявление в РОВД на проведение почерковедческой экспертизы. Правоохранители объяснили, что после этого они изымут в офисе лизинговой компании оригиналы документов и отправят их на экспертизу. Но результатов ее нет до сих пор.

— Результаты должны были быть 1 ноября, но пока мы ничего не получили. В итоге водители, которые у меня работали, стали невыездными. Каждому прислали требование на 25 тысяч рублей. Людям заблокировали счета, хотят конфисковать машины, имущество.

Сергей говорит, что не отказывается от своей обязанности и готов погасить долг. Мол, сам виноват, не прочитал договор, клюнул на то, что машину давали без аванса. Но хочет, чтобы сначала суд разобрался с тем, насколько справедливы претензии лизинговой компании. И главное — насколько законны требования денег с водителей, которые оказались поручителями, сами того не зная.

В последнем письме «О досрочном выкупе», которое получили Сергей, его поручители и водители, фигурируют следующие цифры.

В компании «Авангард Лизинг» от каких-то комментариев отказались.

— Если наш клиент считает, что мы действуем неправомерно, то есть суд, который определит, чья сторона виновата.