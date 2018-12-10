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Чудеса нашего агрогородка

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  • 10.12.2018, 10:15
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Как диктатор обнаружил «саботаж» правительства.

Еще в конце октября Лукашенко, говоря о «саботаже правительства», обратился к министрам: «Я могу сказать по-народному: правительство у нас всегда занималось и реальным сектором экономики, и другими вопросами. Поэтому придется делать все: и навоз вывозить на поля, и сеять, и убирать, и у станка стоять, и технологиями заниматься».

Ситуацию для «Белгазеты» прокомментировал экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:

- Я не вижу здесь никакого противоречия. Просто Лукашенко решил, раз он назначает людей в правительство, то они, как наемные работники, должны делать все, что он скажет. Отсюда вывод: правительство должен назначать не Лукашенко, его должен нанимать представитель белорусского народа.

- Если бы вас пригласил Лукашенко и сказал: «Будьте премьер-министром. Но одновременно вы будете навоз вывозить, гвозди клепать, мусор убирать, асфальт укладывать и дожинки проводить». Что бы вы ответили ему?

- Сказал бы: навоз вывозить буду с удовольствием, а остальное даже трогать не буду. Оно будет в режиме рыночного равновесия, рыночной конкуренции.

А вообще я предложу создать «умное правительство».

Во-первых, покажу, как я живу - что у меня есть, чего нет. Во-вторых, ликвидирую ряд министерств. В-третьих, начинаю проводить административную реформу, чтобы убрать многоступенчатость. Правительство будет напрямую выходить на наши региональные структуры, которых будет 40-45.

Крупные предприятия будут 18 месяцев работать в режиме самоопределения своей судьбы - в режиме оптимизации своих структур и издержек. На каждом предприятии создается совет будущего, в который войдут 10 человек из администрации предприятия, 10 специалистов из области маркетинга, ученых и 10 представителей коллектива. Они будут заниматься реструктуризацией предприятия и определять его стратегию развития.


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