Рабочий из Сенно: Почему я в свои 50 лет должен зарабатывать за рубежом? 6 10.12.2018, 10:56

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Как на самом деле выглядит ситуация с работой в регионах.

Как правило, власти перестают игнорировать проблемы простых людей только после освещения в СМИ, передает «Белсат». Так случилось и сейчас - только после огласки в независимых СМИ работникам Сенненского жилищно-коммунального хозяйства стали начислять не 70, а 700 рублей зарплаты.

В августе непосредственный заработок работников Сенненского ЖКХ, что на Витебщине, не превышал и 70 рублей. А к тому же соответственно низкие отчисления в пенсионный фонд.

Работники уже были готовы к забастовке. Сначала руководство только пожимало плечами - мол, как работали, так и заработали. Однако сразу же после освещения в СМИ внезапно зашевелилось областное чиновничество - зарплаты подняли! Правда, мелкие проблемы по-прежнему остаются.

«Страсти утихли, все забыли о своих обязанностях. Работа у нас есть - дома недоделанные. Однако нет материалов - снабженцы не выполняют своих обязанностей. Вот уже три месяца - лето закончилось, а работа не сделана. Сейчас перед жителями выходит, будто бы мы виноваты», - говорит плотник Сенненского ЖКХ Леонид Доргейка.

Другой житель Сенно Владимир Волков «виноват! перед властями. Несмотря на то, что большую часть жизни он тяжело работал, его записали в «тунеядцы».

«Всем здесь «очень хорошо живется», однако жизнь почему-то не улучшается. Я в свои 50 лет, в которые мне хочется жить спокойно дома, почему там редко бываю. Мне постоянно приходится куда-то ездить, зарабатывать деньги за рубежом», - говорит житель Сенно Владимир Волков.

Однако здесь СМИ вынуждены передать эстафету властям. Может, они помогут?

«В Сенно половина безработных! Ни один «депутат» не пришел, не спросил, где ты работаешь, чем ты живешь. А я последний кусок хлеба доедаю - нет даже соли, чтобы посыпать!» - добавляет Владимир Волков.

А за стремление дать слово каждому журналистов наказывают. Только в этом году журналисты, которые сотрудничают с «Белсатом», получили почти 40 тысяч долларов штрафов в эквиваленте! Давление и преследование не прекращаются. Но не останавливается и работа.