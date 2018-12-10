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БТ глумится над Революцией достоинства в Украине

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  • 10.12.2018, 17:11
  • 7,305

Может ли режим Лукашенко быть «миротворцем» после таких сюжетов?

Ведущие “Главного эфира” на БТ сравнили протесты “Жёлтых жилетов” во Франции с украинским Майданом. Ведущая Виктория Сенкевич вдруг вспомнила, что французские беспорядки начались ровно в пятую годовщину Евромайдана, cообщает Еврорадио.

“Мистика! — разводит руками Сенкевич и вспоминает анекдот, — “Эх, через пять лет будем жить, как во Франции”, — говорили тогда адепты украинского Евромайдана. “А что случится с Францией-то через пять лет?” — шутили их оппоненты”.

На самом деле, мистики нет, так как нет и полного совпадения дат. Французы вышли на улицы 17 ноября, а украинцы пять лет назад — 21 ноября.

Белорусские журналисты озвучивают, что “уже несколько недель Париж один в один напоминает Киев пятилетней давности”. Мол, и баррикады такие же, и стычки с полицией, и лозунги одинаковые, и дети, стоящие на коленях, никуда не делись. По словам ведущего программы Ивана Михайлова, единственное, что французских протестующих отличает от украинских — жилеты.

“И не потому, что “Воины света” [название песни “Ляписа Трубецкого”, ставшей символом украинских протестов 2013 года. — прим.], а чтобы не нарушать закон — это серьёзно. Чтобы не арестовали за выход на проезжую часть”.

Антураж в студии Белтелерадиокомпании соответствующий сравнениям. На экране — протестующие французы, рядом — кадр с украинского Майдана и надпись “Жилет — лучше для Майдана нет”. Рядом с Михайловым лежит горка покрышек. Он называет французские события “локальным протестом, который сдетонировал на ряд государств”:

Далее телеведущие используют события во Франции как предлог “наехать” на правозащитников и, внезапно, белорусских независимых журналистов.

“Ну, и не слышны нам возгласы отечественных и западных правозащитников о защите свободы слова и недопустимости разгона демонстраций, не раздают у Эйфелевой башни печенье иностранные послы, не найти в прессе душераздирающих заголовков: “Они же дети, что вы делаете!”. Белорусские независимые СМИ вместо репортажей о горящем Париже, десятках раненых и тысячах арестованных буднично пишут о наведении порядка в спокойных минских подъездах, ведь революция неправильная”, — резюмирует ведущий.

После этой подводки в программе показали репортаж с бунтующих парижских улиц.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

В 2014 году Беларусь стала переговорной площадкой для решения вооружённого конфликта на Юго-Востоке Украины. Однако подобные сравнения в “главном” эфире на государственном телеканале ставят под сомнение нейтралитет, которого наша страна придерживается как “миротворец” в донбасском противостоянии.


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